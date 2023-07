Były kapitan kadry Polski wywołał burzę. Mocna riposta ze strony kibiców. "Jak myszka"

Michał Kubiak przez lata był filarem siatkarskiej reprezentacji Polski. Przyjmujący ma na koncie wiele sukcesów w narodowej kadrze, z dwoma złotymi medalami mistrzostw świata na czele. Po wywalczeniu srebrnego medalu czempionatu globu w poprzednim sezonie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, ale nie daje o sobie zapomnieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Pewnie nigdy się nie dowiemy, nie przyzna się

Kubiak oburzył polskich kibiców. Poszło przede wszystkim o psychologię w sporcie

Ogromne poruszenie kibiców wywołała rozmowa z Żurnalistą. W jej trakcie zostało poruszone wiele tematów, w których Kubiak wyraził szczerą opinię. Sporo kontrowersji wywołała wypowiedź na temat psychologii w sporcie. - Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną. Jest to dla mnie unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji przez samego siebie tylko liczysz na to, że ktoś z boku za ciebie to rozwiąże - wypalił.

- Psychologowie sportu w większości przypadków sportu nie uprawiali. Dużo wiedzą w teorii, z książek, ale nie wiedzą, jak to przełożyć na praktykę - dodał przyjmujący.

Finał Ligi Narodów zachwycił FIVB. Polska najlepsza na świecie! Co za słowa [WIDEO]

Kibice w mediach społecznościowych szybko odnieśli się do słów zawodnika. Przypomnieli między innymi wydarzenia z igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie Polacy odpadli w ćwierćfinale. Po porażce Kubiak, który był kapitanem drużyny, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, do których wyszli jedynie Bartosz Kurek i Fabian Drzyzga. "Ten sam Michał Kubiak po ćwierćfinale IO schował się jak myszka w dziurze i stchórzył, kiedy trzeba było wyjść do dziennikarzy" - brzmiał jeden z komentarzy. - Myślę, że Michał Kubiak jest człowiekiem, który wiele rzeczy ma do przepracowania, ale strasznie się przed tym broni - dodała inna użytkowniczka.

Kubiak nawiązał do porażki w Tokio. "Nie zwracałem na nich uwagi"

Sam zainteresowany w trakcie głośno komentowanej rozmowy odniósł się do tego momentu w mocnych słowach. - Jak widzisz, że człowiek k***a schodzi z boiska i widać, że jest podłamany i ci stoją z mikrofonem: Michał, Michał, Michał. A ty nawet nie zwracasz na nich uwagi, bo o nich nie myślisz, bo uciekło ci coś ważniejszego, niż ludzie, którzy z całym szacunkiem stoją z mikrofonem - podsumował były reprezentant Polski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

3/3. Nikola Grbić odpowiada hejterom. Co za metamorfoza w zaledwie miesiąc!

Wracając do wątku psychologii w sporcie, można wymieniać przykłady zawodników, u których taka forma pomocy przynosi efekty. Przede wszystkim mowa o Idze Świątek, która od lat współpracuje z Darią Abramowicz i ceni sobie jej wkład w rozwój kariery.