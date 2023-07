Finał Ligi Narodów zachwycił FIVB. Polska najlepsza na świecie! Co za słowa [WIDEO]

Grupowe rozgrywki Ligi Narodów odbywały się w sześciu miastach. Były to Ottawa (Kanada), Nagoja (Japonia), Rotterdam (Holandia), Orlean (Francja), Anaheim (USA), Pasay City (Filipiny). Część pucharowa odbyła się w Polsce, w gdańskiej Ergo Arenie.

Prezes FIVB zachwycony Polską. "To coś absolutnie fantastycznego"

Po meczu finałowym pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi na Ergo Arenie parę słów podsumowujących fazę pucharową dla Polsatu Sport powiedział prezes FIVB Ary Graca. Brazylijczyk był pod wrażeniem polskich kibiców. Jak sam wcześniej przyznawał, wiedział, że zapewnią oni świetną atmosferę.

- Ten tłum, ta polska publiczność to coś absolutnie fantastycznego. Wasi kibice są najlepsi na świecie. Sprawiliście, że jestem niezwykle szczęśliwy - powiedział. Przed meczem ćwierćfinałowym Polaków z Brazylią Graca również udzielił wywiadu tej samej telewizji. Wówczas także pochwalił polskich fanów, jednocześnie przyznając, był spokojny o mecze w Gdańsku. - Kibice są tutaj cudowni. Nie musieliśmy wysyłać wcześniej do Polski żadnej inspekcji, bo wiedzieliśmy, że wszystko będzie bardzo dobrze przygotowane - zapewniał dziennikarza.

Podczas wywiadu Graca przyznał także, że podczas pobytu w Gdańsku poczuł się... jak u siebie, w Brazylii. - Miasto jest świetne. Wcześniej nie znałem Gdańska tak dobrze. Kiedy przespacerowałem się ulicami, zobaczyłem, jak bardzo ludzie tutaj są szczęśliwi, uśmiechnięci, dobrze się bawią. Poczułem się jak w Rio De Janeiro! - powiedział Marcinowi Lepie.

Ary Graca wyraził również niezwykłą radość, że to nasz kraj zdobył złoty medal tegorocznej Ligi Narodów. - To złoto jest niezwykle istotne dla federacji, telewizji, wszystkich kibiców. Gratuluję Wam, bo Polska zdecydowanie zasłużyła na to, aby zwyciężyć w Lidze Narodów. Cieszę się, że tak się właśnie stało - przyznał.