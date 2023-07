Bieniek zabrał głos ws. swojej kontuzji. Wiadomo, co się stało

Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii wygrała rozgrywki Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia pokonała 3:1 w finale Stany Zjednoczone. Zdecydowanie najlepszym graczem biało-czerwonych w tym meczu był Łukasz Kaczmarek, który zastąpił Bartosza Kurka. "Jeśli w meczu z Japonią Kaczmarek był świetny, to w finale zabrakło na niego słów. Był najlepszy w zespole, zdobył 25 punktów na 66 proc. w ataku" - tak o jego występie pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. Mecz został jednak okupiony urazem jednego z najważniejszych siatkarzy.

Bieniek mówi o kontuzji stopy. Jasno i klarownie. "Jest identycznie jak na Filipinach"

Z powodu urazu meczu nie dokończył Mateusz Bieniek. Środkowy zszedł już w drugim secie przy stanie 1:0 i 16:14. Gracz Aluronu CMC Warty Zawiercie skręcił kostkę. - To ten sam uraz, który miał na Filipinach - stwierdził Nikola Grbić po finale Ligi Narodów. Warto przypomnieć, że wtedy Bieniek opuścił trzy mecze w fazie grupowej. Teraz głos zabrał główny zainteresowany. - Jest identycznie jak na Filipinach. Może było trochę mocniej, bo czułem, że nie mogłem kontynuować gry - mówił Bieniek w rozmowie z Polsatem Sport.

- Teraz mamy wolne, więc będzie czas, żeby to wyleczyć i przyjąć zastrzyk. W końcu wygraliśmy Ligę Narodów. Zagraliśmy kosmiczną siatkówkę. Co czułem w momencie urazu? To był lekki zawód, bo to nie był fajny moment na kontuzję. Nie mogłem pomóc zespołowi, ale starałem się pomagać z ławki. Chłopaki zagrali na takim poziomie, że ręce same składały się do oklasków - dodał Bieniek. Na razie ciężko wyrokować, czy środkowy będzie do dyspozycji Nikoli Grbicia podczas mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskich.

Prawdopodobnie w najbliższych dniach otrzymamy stosowne komunikaty od Polskiego Związku Piłki Siatkowej ws. sytuacji zdrowotnej Bieńka. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 13 września. Polacy zagrają w grupie C z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią. Kwalifikacje olimpijskie ruszają 30 września i zakończą się 8 października. Tam biało-czerwoni będą rywalizować w grupie C z Argentyną, Chinami, Holandią, Kanadą, Meksykiem, Belgią i Bułgarią. Awans na igrzyska olimpijskie wywalczą dwa najlepsze zespoły z tej grupy.