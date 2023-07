Siatkarze mieli jedną bohaterkę. Skradła show. Co za obrazki [ZDJĘCIA]

Polska drużyna narodowa podczas meczu finałowego mogła liczyć na wielkie wsparcie, bowiem odbywał się on w Gdańsku. Na trybunach tamtejszej Ergo Areny zasiadła między innymi Anna Kurek, żona kapitana reprezentacji.

Anna Kurek na finale Ligi Narodów. Żona siatkarza skradła show

Anna Kurek to była siatkarka, która podczas kariery występowała w takich klubach jak Chemik Police, KS Pałac Bydgoszcz czy Impel Wroclaw. Występowała także w reprezentacji Polski seniorek u trenera Piotra Makowskiego.

Anna Kurek Fot. instagram.com/grejmanka/

Karierę zakończyła w 2018 roku, jednak wciąż można ją zaobserwować na siatkarskich arenach, tyle że w roli kibicki. 30-latka często wspiera z trybun męża i nie inaczej było na finale Ligi Narodów, gdzie kibicowała reprezentacji Polski z wyjątkową opaską na głowie.

Anna Kurek w hali pokazała się w opasce z dwoma wyciętymi papierowymi twarzami atakującego reprezentacji. Wykonała ją filipińska fanka Bartosza Kurka o imieniu Pau, która miała okazję przekazać mu swój własnoręcznie zrobiony gadżet podczas zmagań grupowych w jej kraju w Pasay City.

Młodą fankę reprezentacji Polski zaskoczył sam Kurek, który podczas kręcenia materiału przez Volleyball World zakradł się do niej i czekał na reakcję. Gdy Filipinka zauważyła stojącego obok siatkarza, nie mogła powstrzymać emocji. Przytuliła się do Kurka, a on wręczył jej piłkę z autografem.

Anna Kurek opaskę założyła już na mecz ćwierćfinałowy z Brazylią. Prezent okazał się szczęśliwy, reprezentacja Polski wygrała go 3:0. Pamiątka ewidentnie przynosi zwycięstwo, gdyż żona Bartosza Kurka pojawiła się z nią również na finale, w którym udało się pokonać Amerykanów 3:1.