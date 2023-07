"Trójmiasto spłonie". Tak siatkarze świętowali triumf w Lidze Narodów [WIDEO]

Choć Liga Narodów jako turniej pod tą nazwą istnieje dopiero od sześciu lat, jest spadkobiercą wcześniejszej Ligi Światowej. Ostatni raz to właśnie na tych rozgrywkach, w 2012 roku w Sofii reprezentacja Polski sięgnęła po złoto. Co ciekawe, w stolicy Bułgarii złoty medal zdobyliśmy również po pokonaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Miało to jednak miejsce aż 11 lat temu, więc celebracja naszych siatkarzy po wczorajszym triumfie była niezwykła.

Niesamowite nagrania po triumfie w Lidze Narodów. "Trójmiasto spłonie"

W Lidze Narodów to nasz pierwszy złoty medal, choć w poprzednich edycjach turnieju wielokrotnie byliśmy go bardzo blisko. Rok temu reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce, wygrywając z Włochami 3:0. W 2021 roku natomiast zdobyliśmy srebro po przegranym finale z Brazylią 1:3. Na podium znaleźliśmy się także w 2019 r., gdy na turnieju w Chicago w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy Brazylijczyków 3:0.

W internecie pojawiły się nagrania naszej drużyny narodowej wychodzącej z Ergo Areny w Gdańsku, gdzie rozgrywany był finał. Zawodnicy wyszli "gęsiego", a na czele był oczywiście Bartosz Kurek dzierżący głośnik, z którego rozbrzmiewała znana piosenka: "Jedzie pociąg z daleka".

Reprezentanci Polski urządzili sobie małą imprezę pod autokarem. Film z tańców i śpiewu naszych siatkarzy na Twittera wrzucił także dziennikarz TVP Sport, Filip Czyszanowski. Celebracja była tak niezwykła, że do nagrania załączył komentarz: "Trójmiasto spłonie".

Świętowanie złotego medalu trwało też po wejściu do autobusu. Czyszanowski podzielił się też nagraniem, gdzie odjeżdżająca spod stadionu kadra śpiewa utwór zespołu Lady Pank "Zawsze tam, gdzie Ty".

"Wesoły autobus ze złotą kadrą rusza na Sopot!" - napisał Filip Czyszanowski, publikując film śpiewającej drużyny narodowej w autokarze.

Reprezentacja Polski do fazy pucharowej Ligi Narodów dostali się z trzeciego miejsca w grupie, zaliczając tylko dwie porażki - z Serbią i Stanami Zjednoczonymi, obie 0:3. W ćwierćfinale rozgrywek pokonaliśmy 3:0 Brazylię, a w półfinale Japonię 3:1.