Kibice w Gdańsku zamarli. Bieniek nie mógł grać. Grbić tłumaczy

W niedzielę 23 lipca reprezentacja Polski w siatkówce napisała nowy rozdział w historii sportu. Po rewelacyjnym meczu nasi siatkarze pokonali drużynę Stanów Zjednoczonych 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) w finale tegorocznej edycji Ligi Narodów, który odbył się trójmiejskiej Ergo Arenie. Tuż po zakończeniu spotkania dowiedzieliśmy się o odnowionej kontuzji jednego z polskich zawodników.

Grbić zdradził, jakiego urazu doznał Bieniek. Siatkarz potwierdził

Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polaków 25:23. W drugiej partii gry siatkarze Grbicia prowadzili już 16:11, jednak wtedy Amerykanie zabrali się do odrabiania strat. W tym czasie po jednej z akcji plac gry musiał opuścić Mateusz Bieniek. Dwukrotny medalista mistrzostw świata wyskoczył do bloku, a następnie dosyć niefortunnie wylądował, skręcając stopę. Po interwencji medyków selekcjoner dostał sygnał, że środkowy nie może kontynuować gry. 29-latka zastąpił Norbert Huber, który mocno przyczynił się do niedzielnego zwycięstwa.

c rozpoczynają się mistrzostwa Europy, a po nich reprezentacja Polski w Chinach będzie walczyła w kwalifikacjach olimpijskich. Mateusz Bieniek jest jednym z kluczowych siatkarzy naszej kadry i z pewnością Nikola Grbić chciały mieć go w składzie na nadchodzące mecze. W rozmowie z Interią Sport selekcjoner zdradził, jaka kontuzja dotknęła 29-latka.

- To ten sam uraz, który miał na Filipinach - przyznał Grbić. Przypomnijmy, Bieniek opuścił trzy mecze fazy zasadniczej LN rozgrywanej w Pasay z powodu urazu stopy. Jak widać, kontuzja siatkarza się odnowiła.