Tak wygląda ranking FIVB po triumfie Polaków w Lidze Narodów. Dominacja

Polscy siatkarze w gdańskiej Ergo Arenie dokonali czegoś niezwykłego. W niedzielnym finale pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:1 i pierwszy raz w historii zdobyli złoto Ligi Narodów. W tym roku sukces jest podwójny, bo zaledwie tydzień wcześniej brąz kobiecej edycji tych rozgrywek wywalczyły nasze siatkarki. Polska siatkówka rośnie zatem w siłę, co widać także w światowym rankingu FIVB.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Pewnie nigdy się nie dowiemy, nie przyzna się

Polscy siatkarze najlepsi nie tylko w Lidze Narodów. Ranking FIVB mówi wszystko

Polska, co nie jest wielkim zaskoczeniem, po zwycięstwie w finale Ligi Narodów utrzymała pozycję lidera. Za mecz z Amerykanami zarobiła 6.41 punktu i w tym momencie łącznie ma ich 407,74. Granicę 400 punktów udało się przekroczyć po półfinałowym starciu z Japonią. Na drugim miejscu jest ekipa USA, ale traci do nas aż 32,45 punktu.

Niezwykła historia bohatera polskich siatkarzy. Po finale dziękował jednej osobie

Amerykanie, którzy wygrali fazę zasadniczą Ligi Narodów, choć powiększyli stratę do Polski, nie mają na co narzekać. W ich przypadku kluczowe znaczenie miał półfinał z Włochami. Dzięki wygranej 3:0 to oni kosztem Italii wysforowali się na pozycję wicelidera. Mają nad Włochami 16,27 punktów przewagi. Tuż za podium znalazła się reprezentacja Brazylii, czyli ćwierćfinałowy rywal Polski.

Polacy zagrali tak, że legenda siatkówki nie mogła się ich nachwalić. Wskazał swojego bohatera

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

W czołowej dziesiątce zaszła jeszcze jedna zmiana. Na piąte miejsce awansowali Japończycy, którzy w niedzielę sięgnęli po brąz. Kadra prowadzona przez Philippe'a Blaina sensacyjnie ograła Włochów po tie-breaku. Na jej sukcesie stracili mistrzowie olimpijscy Franuzi - spadli na szóstą lokatę. Na kolejnych dwóch miejscach znaleźli się pozostali dwaj uczestnicy turnieju finałowego w Gdańsku - Argentyna i Słowenia.

Ranking FIVB po turnieju finałowym Ligi Narodów, stan z 24 lipca 2023:

1. Polska 407.74 punktów

2. USA 375.29

3. Włochy 359.02

4. Brazylia 345.73

5. Japonia 327.95

6. Francja 322.58

7. Argentyna 304.96

8. Słowenia 284.58

9. Serbia 259.40

10. Iran 241.05

Męska reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii wyszła na prowadzenie w rankingu FIVB w czerwcu zeszłego roku. Z kolei nasza kobieca kadra w tym momencie zajmuje siódme miejsce.