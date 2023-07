Szok u polskich siatkarzy tuż po finale. Ten wybór zaskoczył wszystkich. "Nie myślałem"

Polacy w meczu z Amerykanami mieli wielu bohaterów. Na największych wyrośli Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek, którzy znakomicie kontrolowali przyjęcie i atak, a także dodawali energii drużynie pod nieobecność kapitana Bartosza Kurka. Wielu wyróżniłoby też rozgrywającego Marcina Janusza. A tu szok: FIVB postawiło na libero Pawła Zatorskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Pewnie nigdy się nie dowiemy, nie przyzna się

Zatorski MVP po finale Ligi Narodów. Śliwka: Jestem bardzo z niego dumny

To oczywiście kolejna ważna postać w zespole Nikoli Grbicia, ale Zatorski nie wyróżniał się aż tak bardzo, jak Śliwka, Kaczmarek, czy nawet Janusz. - Ja się bardzo cieszyłem i podejrzewałem, że będzie to ktoś z osób, które stały już na podium - mówi Aleksander Śliwka, którego wybrano najlepszym przyjmującym turnieju. Poza nim i Zatorskim - poza MVP także najlepszym libero turnieju - do "dream teamu" wybrano jeszcze Jakuba Kochanowskiego na pozycji środkowego i Łukasza Kaczmarka na pozycji atakującego.

Oto drużyna marzeń Ligi Narodów. Aż czterech Polaków

- Libero rzadko dostają takie nagrody. Ostatnio chyba Brazylijczyk Sergio, który zdobył MVP na igrzyskach w Rio w 2016 i swoją drogą był w Gdańsku na finale. Powiedziałem o tym Pawłowi i jestem bardzo z niego dumny. Zagrał kapitalny turniej, a trochę ludzi w niego ostatnio wątpiło. Pokazał, że jest dalej jednym z najlepszych libero na świecie - wskazuje Śliwka.

"To miła niespodzianka. Nie myślałem o tym, że mogę dostać tę nagrodę"

Sam Zatorski był zaskoczony takim wyborem. - To miła niespodzianka. Chyba nikt z nas przed finałem, czy nawet po nim, nie zastanawia się, czy dostanie taką nagrodę indywidualną. Bardziej czekamy na medale i moment zwieńczenia pracy całego zespołu. One są ważniejsze, chwile przy kibicach w Polsce także - uważa libero polskiej kadry.

Polacy zagrali tak, że legenda siatkówki nie mogła się ich nachwalić. Wskazał swojego bohatera

- Nie myślałem o tym, że mogę dostać tę nagrodę, ale momenty otrzymania medalu, wzniesienia trofeum, posłuchania hymnu, czy samego zwycięstwa na boisku zdecydowanie bardziej mnie niosły. To dla mnie bezcenne, to spełnianie marzeń. Robię to codziennie, gdy gram takie mecze i uważam się za wielkiego szczęściarza - dodaje Zatorski.

Zatorski dołożył drugie złoto po 11 latach przerwy. I wyróżnił Fornala

Dla Zatorskiego to drugie złoto tej imprezy. Wcześniej, w 2012 roku w Sofii, gdy nie było jeszcze Ligi Narodów, a Liga Światowa, w finale Polacy także pokonali Amerykanów. - Wtedy byłem w kadrze w innej roli. Przez kilka lat musiałem swoje odsiedzieć. Wtedy drugi libero nie był nawet w "16", siedział za bandami. Teraz staramy się z Bartkiem Kurkiem i Grześkiem Łomaczem, starszymi chłopakami, przekazać doświadczenie młodszym i pokazać, że nie warto się podłamywać, a lepiej czekać na szansę. Tak jak pokazał to Tomek Fornal, który nie miał do tej pory szansy odegrania większej roli w tym turnieju, a teraz wszedł i pomógł zespołowi. Między innymi dzięki niemu mamy to zwycięstwo - ocenia Paweł Zatorski.

Niezwykła historia bohatera polskich siatkarzy. Po finale dziękował jednej osobie

Teraz Polaków czeka krótki odpoczynek, a potem przygotowania do dwóch kolejnych turniejów tego sezonu, jeszcze ważniejszych niż Liga Narodów, choć nie granych już u siebie. Mistrzostwa Europy, które dla polskiej kadry rozpoczną się 30 sierpnia, rozegrają w Macedonii Północnej, a potem we Włoszech. Za to kwalifikacje olimpijskie zaplanowano od 30 września w Chinach.