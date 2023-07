Niezwykła historia bohatera polskich siatkarzy. Po finale dziękował jednej osobie

25 punktów, 66 procent skuteczności w ataku, a do tego blok i as serwisowy - tak wyglądają liczby Łukasza Kaczmarka po finale Ligi Narodów z Amerykanami. Nawet tak świetne statystyki nie oddają jednak w pełni tego, jak wielką rolę odegrał w tym zwycięstwie atakujący kadry. Nie ma co ukrywać: to był jego najlepszy mecz w biało-czerwonej koszulce, a zarazem jeden z najlepszych w całej siatkarskiej karierze.

"To dla mnie wyjątkowy moment". Kaczmarek zastąpił Kurka i zagrał najlepiej w karierze

Choć Kaczmarek miał już przecież za sobą zarówno wielkie sukcesy, jak i wielkie mecze. Świetnie wypadał zwłaszcza w finałach Ligi Mistrzów ze swoją Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wielu wątpiło jednak, że w pełni wykorzysta swoje szanse w kadrze, bo do tej pory nie grał w niej na kosmicznym poziomie. Wtedy był jednak za plecami Bartosza Kurka, wchodząc jedynie na podwójne zmiany, albo gdy kapitanowi kadry nie szło.

Największy zwycięzca LN wśród Polaków. Wyszedł z niego prawdziwy "Zwierz". Grbić triumfuje

Gdy w piątek, na dzień przed półfinałem z Japonią, po ostatnim treningu przed meczem było wiadomo, że Bartosz Kurek nie zagra w nim ze względu na uraz, Kaczmarek dostał swoją wielką szansę. I wykorzystał ją dokładnie tak, jak powinien, w obu weekendowych spotkaniach. To były jego dni. Prawdziwym docenieniem jego występu była też jego obecność w "dream teamie" Ligi Narodów.

Pytany o to, czy faktycznie zagrał właśnie swój najlepszy mecz, "Zwierz" nie chce dać konkretnej odpowiedzi. - Mam nadzieję, że jeszcze przyjdą dobre mecze, ale na pewno jestem zadowolony z tego jak ten turniej przebiegał i z tego, że zagraliśmy świetną siatkówkę. To dla mnie wyjątkowy moment także dlatego, że to moja pierwsza nagroda indywidualna dla najlepszego atakującego na tak wielkim turnieju - przyznaje za to Kaczmarek.

"Finał pokazał, jakie mamy bogactwo składu i urodzaj na każdej pozycji"

Zastąpienie Kurka przez Kaczmarka to tylko jeden z dowodów na to, jak szeroką ławką dysponują obecnie Polacy. - Wszyscy grali wyśmienicie, finał pokazał, jakie mamy bogactwo składu i urodzaj na każdej pozycji. W półfinale wszedł Wilfredo Leon i pociągnął, dzisiaj Tomek Fornal za Leona też pociągnął, Norbert Huber też trzymał poziom. To wszystko jest niesamowite i pokazuje jak świetnie ze zmianami trafia nasz trener Nikola Grbić - wskazuje atakujący.

Polski bohater finału przemówił! Ważne słowa do polskich kibiców

Kaczmarek twierdzi nawet, że to nie on musiał zastąpić Bartosza Kurka na ataku. - Nie można mówić o presji na mnie, bo nawet gdybym nie wyglądał tak dobrze na parkiecie, to kto inny przejąłby tę rolę. Mamy wielu świetnych zawodników, jak Leon, Fornal, czy Bednorz i każdy mógłby to zrekompensować. Bartek ma przeciążeniową kontuzję, a ja jestem szczęśliwy, że mogłem go godnie zastąpić. Ale nie musi się bać o swoją pozycję. To przecież nadal najlepszy atakujący na świecie - uważa Kaczmarek.

Cztery lata temu stracił rok gry przez zdrowie. Dziękuje Świderskiemu

Dla niego ten finał i medal - pierwszy złoty w barwach reprezentacji - to też historia tego, jak wytrzymał trudne sytuacje z przeszłości. W końcu jeszcze w 2019 roku stracił wiele tygodni gry ze względu na powikłania po zapaleniu mięśnia sercowego. Obawiał się wówczas o swoje zdrowie i życie, bo w niektórych przypadkach to choroba śmiertelna. - Należą się podziękowania Sebastianowi Świderskiemu, który mimo tego, że leżąc w szpitalu, nie wiedziałem nawet, czy będę mógł dalej grać w siatkówkę, a on od razu zaproponował mi kontrakt na dwa kolejne lata. Jestem mu bardzo wdzięczny. Wypadłem wtedy na cały rok i to był trudny moment w mojej karierze. Ale to już daleko za mną i mam nadzieję, że teraz będzie już tylko pasmo sukcesów - przekonuje Łukasz Kaczmarek.

Kulisy niezwykłego gestu Kurka. Śliwka nie chciał z nim iść na podium. "Zaciągnął mnie"

To, jaką pewność siebie pokazał w Gdańsku Kaczmarek, jest dla polskiej kadry świetnym sygnałem przed resztą sezonu. W niej kadra Nikoli Grbicia zagra w mistrzostwach Europy - już od 31 sierpnia, a potem w kwalifikacjach olimpijskich - od 30 września.