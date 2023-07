Kulisy niezwykłego gestu Kurka. Śliwka nie chciał z nim iść na podium. "Zaciągnął mnie"

Kurek nie wyszedł na boisko już w półfinale przeciwko Japonii. Zarówno w tym meczu, jak i wygranym 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) finale z Amerykanami na pozycji atakującego zamiast niego zagrał Łukasz Kaczmarek, który spisał się znakomicie. Ale Kurek pełni też rolę kapitana. I w tej świetnie zastąpił go Aleksander Śliwka, który wcześniej dobrze sprawdzał się w niej w Zaksie Kędzierzyn-Koźle.

Kurek zaciągnął Śliwkę na podium po trofeum. Wznieśli je razem

Były podpowiedzi dla kolegów z drużyny, podbudowywanie ich w trudnych momentach i rozmowy - z Nikolą Grbiciem, właśnie Bartkiem Kurkiem, czy Łukaszem Kaczmarkiem. Śliwki wszędzie było na boisku pełno, a w dodatku mecz skończył ze świetnymi liczbami - 14 punktami, 52 procentami skuteczności w ataku i 50 w przyjęciu.

Po meczu Kurek zdecydował się na piękny gest wobec Śliwki. Choć mógł odebrać trofeum za zwycięstwo sam, na podium wziął ze sobą właśnie przyjmującego, który tak znakomicie zastąpił go w ważnej roli na boisku. Cała sytuacja wyglądała jak symbol tego złotego medalu Polaków.

- Nie chciałem iść z Bartkiem. On jest kapitanem i tak, jak mówiłem wczoraj, najważniejszą osobą w naszej grupie, ale zaciągnął mnie na to podium i bardzo mu za to dziękuje. Że mogłem z nim jako pierwszy ten puchar podnieść. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo doceniam, jakim jest człowiekiem i doceniamy go jako drużyna - mówi Aleksander Śliwka.

"Mamy niesamowitą jakość w grupie, a trener chętnie i umiejętnie z tego korzysta"

- Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Cała Liga Narodów, razem z tym turniejem finałowym, pokazała, jak silnym jesteśmy zespołem i mam tu na myśli 14-15 zawodników, wszystkich, którzy grali - podsumowuje Śliwka. - Mieliśmy wiele sytuacji, kiedy trzeba było dokonywać zmian i ci, którzy wchodzili z kwadratu dla rezerwowych, podwyższali jeszcze poziom naszej gry. I nie był to jeden, czy dwóch zawodników. Mamy niesamowitą jakość w grupie, a trener chętnie i umiejętnie z tego korzysta - wskazuje przyjmujący polskiej kadry.

- Wiele znaczy dla nas triumf przed własną publicznością. Chyba spełniliśmy ich oczekiwania i daliśmy powód do radości. Kiedy obracaliśmy się na podium z medalami, to nie widzieliśmy wokół siebie jednego wolnego miejsca w hali. To coś niesamowitego. Nigdy nie widziałem tak pełnej hali, tak szczęśliwych ludzi. Te obrazki zostaną nam w pamięci na bardzo długo - opisuje siatkarz.

Choć to zawodnicy z USA wyglądali na minimalnych faworytów niedzielnego finału, to Polacy nic sobie z tego nie zrobili. - Patrzyliśmy na to, co my mieliśmy do zrobienia, a nie to jak wyglądają Amerykanie. Chcieliśmy mocno wejść w ten mecz, żeby nie popełnić tego, co w meczu z Japonią, gdy czekaliśmy na to, co zrobi przeciwnik. Tu narzuciliśmy swój styl gry, byliśmy agresywni w ataku, przyjęciu, we wszystkich elementach. To się opłaciło, bo przez całe spotkanie miałem wrażenie, że kontrolujemy to, co dzieje się na boisku. Nie wyszedł nam oczywiście drugi set, a szczególnie jego końcówka, ale jeśli gra się finał z tak świetną drużyną, jak Amerykanie, to trzeba zaakceptować, że czasem rywal zagra lepiej końcówkę seta - tłumaczy Śliwka.

Krótki urlop Polaków, a potem mistrzostwa Europy i walka o awans na igrzyska

Co teraz przed Polakami? - Dzisiaj na pewno nie będziemy myśleć o dalszej części sezonu, mamy trochę czasu na świętowanie, nacieszenie się tym sukcesem. Od jutra mamy krótkie wakacje, zajmiemy się regeneracją organizmów po pierwszej fazie sezonu. Potem, mam nadzieję, że już w pełni zdrowi, przystąpimy do przygotowań do kwalifikacji olimpijskich i mistrzostw Europy - zdradza Aleksander Śliwka.

Mistrzostwa Europy Polacy zaczną w Skopje, meczem z Czechami 31 sierpnia. W grupie zmierzą się jeszcze z gospodarzami z Macedonii Północnej, Czarnogórcami, Holendrami oraz Duńczykami. Za to w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Paryżu rozgrywanym w Chinach w dniach 30 września - 8 października poza spotkaniem z gospodarzami kadrę Nikoli Grbicia czekają mecze z Belgami, Bułgarami, Kanadyjczykami, Meksykanami, Argentyńczykami i Holendrami.