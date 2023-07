Polacy zagrali tak, że legenda siatkówki nie mogła się ich nachwalić. Wskazał swojego bohatera

Polscy siatkarze w niedzielę po raz drugi w historii sięgnęli po złoto Ligi Narodów. Biało-Czerwoni, podobnie jak 11 lat temu w Sofii, pokonali w finale Amerykanów, ale tym razem 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18). To był trzeci medal Polaków pod wodzą Nikoli Grbicia - w zeszłym sezonie wywalczyli oni brąz Ligi Narodów oraz wicemistrzostwo świata.

W rozmowie ze Sport.pl wiele słów uznania dla reprezentacji Polski miał legendarny, były brazylijski siatkarz Gilberto Godoy Filho, czyli po prostu "Giba" - mistrz olimpijski z Brazylią i trzykrotny mistrz świata w siatkówce, który Ligę Narodów, nazywaną wówczas jeszcze Ligą Światową, wygrywał aż osiem razy. W reprezentacji Brazylii występował przez 17 lat, w latach 1995-2012.

- Jestem pod dużym wrażeniem gry Polaków. Zagrać finał na tak wysokim poziomie to wielka sprawa - chwalił Biało-Czerwonych Giba. - Finał to finał, coś innego, walka o mistrzostwo. A jednak Polska potrafiła kontrolować ten mecz od początku do samego końca. Stany Zjednoczone to znakomity zespół, a jednak Polacy prawie w ogóle nie pozwolili rywalom rozwinąć skrzydeł.

Mało kto mógł się spodziewać, że Polacy są w stanie wygrać finał światowego turnieju w takim stylu, gdy Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Bartosz Bednorz byli tylko na ławce rezerwowych. W niedzielę dłużej zagrał tylko Leon, ale i on po nieco ponad półtora seta został zmieniony przez Tomasza Fornala. Bartosza Kurka z kolei w wielkim stylu zastąpił Łukasz Kaczmarek, najlepszy siatkarz niedzielnego spotkania.

- Nie byłem tym zaskoczony. Nikola Grbić to naprawdę dobry trener, który po raz kolejny pokazał, że umie wykorzystać każdego zawodnika, którego ma w meczowej czternastce. Leon i Kurek na ławce? Któż mógł się tego spodziewać? A jednak. Weszli za nich inni zawodnicy i też dali radę. Polacy tworzą prawdziwy zespół, udowodnili to dzisiaj. To niezbędne w siatkówce, bo nie można mieć tylko sześciu - siedmiu zawodników, jeśli chce się regularnie wygrywać - przekonywał legendarny Brazylijczyk.

Mimo to, Giba unikał stwierdzenia, czy wobec tego, o czym powiedział, Polska jest głównym faworytem w kontekście przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. - Jest po prostu za wcześnie, do tego czasu może się jeszcze bardzo wiele wydarzyć. Mówię to z doświadczenia zawodnika, który wiele przeżył w siatkówce - zaznaczał.

MVP tegorocznej Ligi Narodów dość nieoczekiwanie został wybrany Paweł Zatorski. Co na to nasz rozmówca? - Jestem szczęśliwy z tego powodu, bo do tej pory tylko raz w historii tych rozgrywek wskazano na zawodnika na tak ważnej pozycji jak libero - mówił z uśmiechem Giba, wskazując i zaczepiając stojącego obok byłego libero "Canarinhos" Sergio Santosa. - Ale mi osobiście najbardziej podobał się Śliwka. Bo nie tylko grał znakomicie, ale też zachowywał się, jak prawdziwy lider i kapitan drużyny. Kontrolował emocje zespołu. Wiedział, kiedy należy zachować i przekazać mu spokój, by zachować odpowiednią cierpliwość, a kiedy też należy eksplodować emocjami i pobudzić drużynę. Dlatego wskazałbym na niego jako MVP.

Podsumowując tegoroczną Ligę Narodów, były brazylijski siatkarz zwrócił uwagę nie tylko na Biało-Czerwonych. - Japończycy wywalczyli medal po 46 latach! To coś niezwykłego, 46 lat! - mówił, nie będąc też zbytnio przejętym wynikiem swoich rodaków. Brazylijczycy drugi rok z rzędu w Lidze Narodów nie awansowali do półfinału, tym razem zostali rozbici w ćwierćfinale przez Polskę 0:3.

- Nie sądzę, żeby to był wielki problem, Brazylia wciąż jest wśród ośmiu najlepszych drużyn na świecie. Utrzymywała się na szczycie przez 12-15 lat, teraz być może jest czas na sprawdzenie nowego pokolenia. To normalne w sporcie, każda reprezentacja to prędzej czy później przychodzi - zakończył Giba.