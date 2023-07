Polski bohater finału przemówił! Ważne słowa do polskich kibiców

Polscy siatkarze triumfowali w Lidze Narodów. W niedzielnym finale drużyna Nikoli Grbicia pokonała Amerykanów 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18). Bohaterem spotkania był Łukasz Kaczmarek, który zdobył aż 25 punktów.

Zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zdobył 23 punkty w ataku, do tego dołożył po punkcie w bloku i zagrywce. - Jestem bardzo szczęśliwy, że zagrałem na takim poziomie w tak ważnym meczu - powiedział Kaczmarek zaraz po spotkaniu. - Ale nie byłoby takiego występu bez moich wspaniałych kolegów i tak dobrej drużyny. Cieszę się, że ją wspomogłem i godnie zastąpiłem Bartosza Kurka - dodał.

Kaczmarek podziękował kibicom

Kaczmarek nie ukrywał radości w pomeczowym wywiadzie. - Wielkie słowa uznania należą się trenerowi, który bardzo rotował składem i pozwolił nam przygotować się do najważniejszych meczów. Ligę Narodów zaczęliśmy w innym ustawieniu. Trener dał nam trochę wolnego i pozwolił odpocząć po długim i wyczerpującym sezonie - powiedział Kaczmarek.

- Największe podziękowania kieruję do kibiców. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zdobyliśmy ten tytuł przed własną, wspaniałą publicznością. Dedykujemy im to zwycięstwo, są najlepsi - dodał Kaczmarek.

Na końcu zawodnik naszej drużyny zwrócił się wprost do polskich fanów. - Grać przy takiej atmosferze to coś pięknego. Bardzo wam dziękujemy, kochamy was, jesteście najlepsi na świecie - zakończył z uśmiechem Kaczmarek.

Zawodnik ZAKSY był też główną postacią w półfinale przeciwko Japonii (3:1). Zdobył wtedy 19 punktów. Sobotnie i niedzielne występy sprawiły, że Kaczmarek otrzymał nagrodę dla najlepszego atakującego turnieju finałowego Ligi Narodów.