Gorące komentarze po mistrzostwie polskich siatkarzy. Iga Świątek reaguje

W sobotę reprezentacja Polski pokonała 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21) Japonię i awansowała do finału Ligi Narodów. Tam zmierzyła się ze Stanami Zjednoczonymi. Ekipa Nikoli Grbicia bez większych problemów wygrała 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) i tym samym sięgnęła po złoty medal w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Dziennikarze i eksperci komentują wielki sukces Polaków w Lidze Narodów

Po meczu zwycięstwo Polaków skomentowali dziennikarze i eksperci. "Były łzy tydzień temu, są łzy dzisiaj! To było wspaniałe widowisko i pokaz mocy najlepszej drużyny na świecie! Zasłużone 'Dziękujemy' w Ergo Arenie" - napisał Seweryn Czernek ze Sport.pl.

"Obrazek turnieju. Przepiękne. Niesamowite" - dodał Jakub Balcerski ze Sport.pl i opublikował zdjęcie siatkarzy, podnoszących puchar.

Świetne zawody rozegrał Łukasz Kaczmarek, co zauważyła Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. "Z Łukasza Kaczmarka wyszedł dziś prawdziwy 'Zwierz'. A Nikola Grbić może się uśmiechnąć z satysfakcją i powiedzieć 'A nie mówiłem' - zarówno pod kątem obsady 2. atakującego, jak i podejścia do Ligi Narodów. Choć warto wciąż pamiętać o lekcji z 2012 roku" - czytamy.

"I taki jest Nikola Grbić. Były hejty, było niedowierzanie, a facet trafił z formą naszych wprost w finał" - napisał Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego".

"Amerykanie kompletnie rozbici! Co za mecz Polaków!! Fenomenalna gra Biało-Czerwonych. Imponująca forma Łukasza Kaczmarka, ale na pochwałę zasłużył absolutnie każdy, włącznie z trenerem Nikolą Grbiciem! Piękny triumf" - stwierdził Jakub Treć z "Przeglądu Sportowego".

"WYGRYWAMY PO RAZ PIERWSZY W HISTORII SIATKARSKĄ LIGĘ NARODÓW! Wspaniały mecz, cudowna atmosfera w Ergo Arenie i co najważniejsze w tym wszystkim, to przede wszystkim FENOMENALNA GRA DRUŻYNY NIKOLI GRBICIA! MAMY TO! MAMY ZŁOTO LIGI NARODÓW!" - nie ukrywał radości Jakub Balcerzak.

"Co dziś zagrały 'dzieciaki' Grbicia z Zaksy to nie mam pytań. Łukasz Kaczmarek superstar" - dodał Sebastian Parfjanowicz z TVP Sport.

Triumfu w Lidze Narodów siatkarzom pogratulował również oficjalny profil reprezentacji Polski w piłce nożnej. "Gratulacje" - czytamy.

Krótko do triumfu siatkarzy odniosła się również Iga Świątek. "Jazda" - napisała.