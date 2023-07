Złote medale i ogromna kasa. Tyle Polacy zarobili za zwycięstwo w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski kapitalnie spisywała się od samego początku Ligi Narodów. Najpierw zajęła trzecie miejsce w fazie wstępnej, wygrywając aż 10 z 12 meczów, a następnie podtrzymała świetną formę w play-offach. W ćwierćfinale rozbiła Brazylię 3:0, później pewnie pokonała Japonię 3:1, a w finałowym starciu nie dała szans Amerykanom, skutecznie rewanżując się za porażkę z ubiegłego roku oraz z tegorocznej fazy wstępnej. Zwycięstwo w Lidze Narodów oznacza gigantyczne pieniądze dla polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Leon: Dobra obrona? Coś robiliśmy na treningu

Polacy zarobili fortunę w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Ponad cztery miliony złotych

Siatkarze Nikoli Grbicia już podczas zmagań fazy wstępnej zarobili ok. 410 tys. zł. Za każdą wygraną zainkasowali 37,5 tys. zł. (9,5 tys. dolarów), natomiast za porażkę 17 tys. zł. (4,250 tys. dol.). Zwycięstwo w całym turnieju jest warte dużo więcej. Pokonanie Amerykanów zagwarantowało Polakom milion dolarów (ok. 4 mln zł). Łącznie zgromadzili zatem podczas tego wydarzenia ok. 4,4 mln zł. Dla porównania reprezentacja USA za zajęcie drugiego miejsca pobierze "zaledwie" pół miliona dolarów.

Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10 tys. dolarów (ponad 39,5 tys. złotych) otrzymali również przyjmujący Aleksander Śliwka, środkowy Jakub Kochanowski, atakujący Łukasz Kaczmarek oraz libero Paweł Zatorski, którzy dostali nominację do drużyny marzeń. Ponadto Zatorski otrzymał również nagrodę MVP turnieju i wzbogaci się o 30 tys. dolarów (prawie 119 tys. złotych).

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Trener Amerykanów zachwycony reprezentacją Polski. "Mój Boże"

Reprezentacja Polski mężczyzn zarobiła tym samym ponad 1,5 mln złotych więcej niż kobieca kadra, która w niedawno zakończonej Lidze Narodów zdobyła brązowy medal, pokonując w meczu o trzecie miejsce Amerykanki 3:2. Zawodniczki Stefano Lavariniego zainkasowały łącznie 710 tys. dolarów, czyli ponad 2,8 mln złotych. Ponadto Martyna Łukasik została wyróżniona jako jedna z dwóch najlepszych przyjmujących turnieju finałowego i zarobiła dodatkowe 10 tys. dol. (ok. 39,5 tys. zł).

Kibice mogli się zdziwić. Leon nie miał na sobie koszulki reprezentacji Polski. Oto powód

Liga Narodów jest zdecydowanie najbardziej opłacalnym międzynarodowym wydarzeniem w siatkówce mężczyzn. Za triumf w mistrzostwach świata do wygrania jest tylko 200 tys. dol., natomiast za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Świata 600 tys. dol. Jeśli siatkarzom Grbicia uda się triumfować w najbliższych ME, to będą mogli liczyć na 500 tys. dol.