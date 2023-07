Kurek nagle wziął ze sobą Śliwkę. Obrazek turnieju i symbol złota Polaków

To obrazek najlepiej opisujący ten turniej i definiujący to złoto. Bartosz Kurek całą drogę na podwyższenie, gdzie Polacy odebrali trofeum za zwycięstwo w Lidze Narodów, prowadził wzruszonego Aleksandra Śliwkę. To on zastąpił go w roli kapitana, podpowiadał zawodnikom i sam swoją dyspozycją dołożył do tej wygranej nie cegiełkę, a ogromną cegłę. W finale był bohaterem, a puchar za ten triumf podnieśli razem z Kurkiem, choć kapitan kadry mógł to zrobić sam. Wolał jednak wyróżnić tego, który go zastąpił.

Na złoty medal imprezy rangi światowej w Polsce kibice czekali dziewięć lat, od złota mistrzostw świata w Spodku w 2014 r. Dlatego niedzielny finał od pierwszych piłek był wyjątkowy, czuć było atmosferę wielkiego meczu i oczekiwanie na ten medal.

Pomimo że to czwarty medal Polaków z rzędu, Ligi Narodów nie wygrali od 11 lat. Triumf z Sofii z 2012 r., jak dziś mówią zawodnicy, przyszedł za szybko i był jedynym miłym wspomnieniem z sezonu olimpijskiego. Teraz, w 2023 roku, na rok przed igrzyskami w Paryżu i na kilka tygodni przed kwalifikacjami olimpijskimi, a także mistrzostwami Europy, czuć, że ten sukces przychodzi w odpowiednim momencie. I dokumentuje, że Polacy z Nikolą Grbiciem idą w dobrym kierunku.

Leon był nakręcony i zadziwiał. Jego gra była jak wykwintne danie

A jak było w samym finale w Ergo Arenie? Amerykanie zaczęli mecz od asa serwisowego i od razu wiadomo było, jak wielkie znaczenie w finale będzie miało naciskanie na rywala zagrywką. I dobra praca blokiem. W obu tych elementach w pierwszym secie różnicę zrobił Wilfredo Leon. Dwa razy zmusił Johna Sperawa do wzięcia przerwy - najpierw blokiem, potem dwoma asami. Amerykański trener tylko kręcił głową, za to Wilfredo Leon wyglądał na nakręconego.

Sam mówił, że nad zagrywką bardzo długo pracował. Gdy zachwycał grą w obronie, ale rozczarowywał atakiem przeciwko Brazylii miał wyraźny niedosyt. Gdy dopracował atak, ale wciąż nie błyszczał w polu serwisowym tak często, jakby chciał, nie sprawiał wrażenia usatysfakcjonowanego. I choć przeciwko USA Leon znów nie kończył wszystkich ataków, miał z tym nieco problemów, to w reszcie elementów był jak szef.

Leon grał tak, jakby miał sobie i innym coś do udowodnienia. Przyjmował nawet najtrudniejsze piłki od Amerykanów w punkt, zadziwiał. Może wciąż pamięta swój jedyny dotychczasowy finał w polskich barwach - także w Lidze Narodów, dwa lata temu w Rimini, gdy Polaków i grającego fatalnie Leona rozbiła Brazylia. Srebrny medal i finał przegrany na kilka tygodni przed igrzyskami w Tokio smakowały wówczas bardzo gorzko. Na początku niedzielnego finału dyspozycja Leona była jak wykwintne danie. Sama przyjemność.

Niewzruszony Grbić jak generał, a u rywali kryzysowa narada

Nawet strata przewagi w końcówce seta otwierającego nie psuła nikomu humoru. To finał, więc liczyło się, że rywal, choć Polaków dogonił, i tak nie zdołał ugrać nic na swoją korzyść w kontekście całego meczu. John Speraw najpierw przez dłuższą chwilę rzucał zawodnikom konkretne uwagi, żeby po chwili urządzić sobie kryzysową naradę w sztabie. A po drugiej stronie Nikola Grbić stał niewzruszony. Nie musiał długo dyskutować i radzić swoim zawodnikom.

Robili to, czego wymagał. Mateusz Bieniek świetnie narzucał presję zagrywką. Łukasz Kaczmarek w wyśmienitym stylu - ze skutecznością na poziomie 70 procent - zastępował Bartosza Kurka. Aleksander Śliwka odciążał duet Kaczmarek-Leon i notował trzeci mecz z rzędu, gdy kończył ponad 60 procent piłek. A Marcin Janusz tym wszystkim kierował: delikatnie, często czekając z oddaniem piłki kolegom do ostatniego momentu i kompletnie myląc przeciwników.

Dlatego Grbić tylko co jakiś czas podchodził do Leona. Nawet nie, żeby przekazać mu bezpośrednie uwagi, a żeby to on podpowiedział coś Marcinowi Januszowi, czy Kubie Kochanowskiemu. Na czasach też stawał głównie przy poszczególnych zawodnikach - Łukaszu Kaczmarku, czy Pawle Zatorskim - i coś im tłumaczył. Wyglądał jak pewny siebie, spokojny generał.

Dramat Bieńka zatrzymał Polaków

Zatrzymał to wszystko dopiero kłopot Mateusza Bieńka. Gdy środkowy Polaków źle stanął, spadając na boisko po jednym z bloków, aż podbiegł do niego Bartosz Kurek. Kapitan kadry wyglądał na zaniepokojonego. Kibice też zamarli, bo Bieniek niedawno miał przecież problemy z kontuzją stopy. Szybko został zmieniony przez Norberta Hubera, a Polacy walczyli o to, żeby nie wypaść z rytmu.

Kolejne akcje nie były jednak już tak płynne i Amerykanie, grając ofiarnie i niezwykle dokładnie w obronie, dotrzymywali kroku Polakom. Widząc to Grbić zareagował, wpuszczając na boisko Tomasza Fornala. Tym razem jego filozofia nie obroniła Polaków przed stratą seta.

Grbić zawsze powtarza, że mamy ogromny komfort gry z długą ławką rezerwowych i że poziom gry drużyny po zmianach nigdy drastycznie nie spadnie. Znajdą się jednak takie mecze, gdy to właśnie on będzie robił różnice. Tak było w przypadku rozstrzygnięcia w drugiej partii finału z USA. Zmiennicy nie przywrócili kadrze poziomu sprzed roszad, a jakość u rywali rosła w najgorszym możliwym momencie. I Polacy, choć grali z Amerykanami na przewagi i wiedzieli, jak ważny to moment meczu, wypuścili tę partię z rąk. To nie oznaczało jednak, że Grbiciowi należy przestać ufać.

Dzień "Zwierza", przywództwo Śliwki i cichy, bezcenny Janusz

W obliczu braku Bieńka, a zatem także mniejszej presji nakładanej zagrywką i słabszej dyspozycji bloku, która doskwierała Polakom przez cały mecz, potrzebowali lidera. A najlepiej liderów, którzy poprowadzą ich przez resztę spotkania. I szybko okazało się, że w trzecim secie gotowych do tej roli jest przede wszystkim dwóch zawodników.

Niedziela była dniem "Zwierza". Tak pewnego siebie atakującego ZAKSY Kędzierzyn-Koźle nie widzieliśmy w reprezentacji Polski jeszcze nigdy. Kolejny raz miał przed sobą trudne, wymagające zadanie, a wypełniał je bez mrugnięcia okiem. Grając tak skutecznie, trudno nie czuć pewności siebie. I dlatego trzymający poziom ataku z poprzednich partii Aleksander Śliwka był drugim naturalnym napędem zespołu Nikoli Grbicia. Na boisku pracował jednak nie tylko w obronie, czy wykorzystywaniu piłek w ataku. Jak w Kędzierzynie-Koźlu, tak w biało-czerwonej koszulce nakręcał kolegów na boisku, doradzał i pocieszał po małych niepowodzeniach. Przy nim odbudowywał się Tomasz Fornal, który od wejścia na boisko grał bardzo nieswojo. Zaczął zdobywać punkty kiwkami, pomagać w obronie i oswajać się z pierwszym tak ważnym meczem po długiej przerwie od gry. A Śliwka potwierdził, że umiejętności przywódcze ma we krwi.

W odbudowie Fornala, czy później także przeciętnego do tej pory Kuby Kochanowskiego sporą rolę odegrał także Marcin Janusz. Jeśli najbardziej widocznymi bohaterami Polaków byli Kaczmarek i Śliwka, to tym cichym, ale równie bezcennym, był ewidentnie nasz rozgrywający. Dzięki niemu wreszcie cały zespół zaczynał grać jednym rytmem, w pełni kontrolując niemal każdą akcję. A dodatkowo Amerykanie nie mieli takiej siły, która tak dysponowanych Polaków by zatrzymała. Przed meczem można było o to drżeć, a od połowy trzeciego seta oswajać się, z tym że nie ma się już czego obawiać.

Grbić się wykrzyczał, Kaczmarek padł na boisko, a Śliwka z Kurkiem zostali symbolem

Polacy rozkręcili się do tego stopnia, że w czwartej partii Amerykanie nie mieli już nic do powiedzenia. Byli piłka za piłką rozbijani, a w obronie grali koncert, choć to miał być spory atut rywali. Ten finał stał się majstersztykiem zwłaszcza w wykonaniu Śliwki. Wyglądało to tak, jakby założył się z kimś, że każdy jego kolejny atak będzie lepszy od poprzedniego. A gdy spojrzało się na skuteczność jego przyjęcia, to twarz na chwilę nieruchomiała. Ponad 60 procent po trzech setach, choć u wszystkich innych ta wartość nie potrafiła przebić nawet 45. Jeśli trzeba byłoby wybrać jednego MVP, to Śliwka nie pozostawiał wyboru.

A Grbić na to wszystko patrzył i się uśmiechał. Poza sytuacją przy pojedynczym bloku Kuby Kochanowskiego na 17:12. Amerykanie się zbliżali, odrabiali punkty, sama akcja dłużyła, a Kochanowski wyskoczył i odbił piłkę, żeby potem Grbić wykrzyczał się przy linii bocznej z zaciśniętą pięścią. Tak jeszcze w tym sezonie nie reagował. Czyli nerwy u Serba były, tylko mocno skrywane. Zaufanie, jakie wypracował dla swojej filozofii u zawodników jest warte docenienia. I nawet jeśli ta nie za każdym razem i nie od razu dawała rozwiązania trudnych sytuacji na boisku, to na koniec okazała się słuszna.

Emocji Grbić nie musiał ukrywać, gdy Polacy kończyli mecz blokiem. Od razu wyściskał swój sztab i ruszył przybijać piątki zawodnikom. A ci zareagowali chyba jeszcze bardziej emocjonalnie. Zwłaszcza Łukasz Kaczmarek, który jak po finałach Ligi Mistrzów w barwach ZAKSY padł na boisko, jeszcze nie wierząc w to, co się stało.

Ale najpiękniejsze było to, co wydarzyło się przy odbiorze trofeum. Choć zazwyczaj odbiera je kapitan kadry, Bartosz Kurek i Aleksander Śliwka poszli po nie razem. Śliwka zastąpił przecież kontuzjowanego Kurka. Atakujący wręcz wypychał przed siebie kolegę z drużyny, wyraźnie poruszonego tą sytuacją. Następnie razem wznieśli je w górę, a Ergo Arena wybuchnęła radością i pozytywną energią. To niezwykły symbol tego sukcesu i tego, jak drużyna umiała się, pomimo wielkich odmienić na boisku, choć przy wielkich problemach.