Dzień konia? Nie, "weekend Zwierza"! To on był liderem Polaków! Kurek musi się obawiać [OCENY]

Jak finał Ligi Narodów/Światowej z Amerykanami, to zwycięstwo! Polscy siatkarze po raz drugi w historii wygrali te rozgrywki, po raz drugi pokonując w najważniejszym spotkaniu reprezentację Stanów Zjednoczonych, tym razem 3:1. Siatkarze Nikoli Grbicia w całym turnieju finałowym Ligi Narodów stracili tylko dwa sety.

Oto, jak oceniliśmy polskich siatkarzy za finał z USA (skala 1-6):

Marcin Janusz - 5

Przez cały turniej miał tylko jeden drobniejszy zastój, ale było to w meczu z Japonią, nie w finale. Z USA znów widzieliśmy dyrygenta, który może się nie sili na ozdobniki, ale którego drużyna gra w piękny, równy, melodyjny sposób.

Mateusz Bieniek - 4

Grał dobre spotkanie, dopóki nie doznał kontuzji, która zakończyła jego występ. Od razu wiedział, co się stało, więc jest duże prawdopodobieństwo, że odnowiła mu się kontuzja stopy. Do tego momentu Polacy prowadzili 1:0 i 16:14, a sam Bieniek miał pięć punktów na 80 proc. skuteczności w ataku.

Wilfredo Leon - 4

Miał znakomity początek - zdobywał punkty w każdym elemencie: ataku, bloku i zagrywce, do tego bardzo dobrze przyjmował, bo na ponad 40 proc. skuteczności. Obok Kaczmarka był najważniejszą postacią kadry w pierwszej partii. Ale z czasem, czyli w drugim secie, się popsuł, także w każdym elemencie i Nikola Grbić zdecydował się go zmienić. Na parkiet wrócił już tylko na sam finisz, aby podwyższyć blok.

Łukasz Kaczmarek - 6+

"Dzień konia"? Nie, "weekend Zwierza", bo tak jest nazywany nasz atakujący. Jeśli w meczu z Japonią Kaczmarek był świetny, to w finale zabrakło na niego słów! Był najlepszy w zespole, zdobył 25 punktów na 66 proc. w ataku! W jednej z ostatnich piłek zagrał cudownego asa serwisowego. Bartosz Kurek chyba już musi się obawiać o swoje miejsce w szóstce reprezentacji.

Jakub Kochanowski - 4

Cztery udane ataki, trzy bloki, as. Zdobył osiem punktów i choć dzisiaj błyszczeli inni, to Kochanowski też zaliczy mecz do udanych. W końcu niecodziennie wygrywa się Ligę Narodów.

Aleksander Śliwka - 5

Irytował na zagrywce. Posyłał kolejne "baloniki" na stronę rywala, który najczęściej wykorzystywał to na zrobienie "wiatraka" z polskiego bloku. Ale paradoksalnie to przy jego zagrywce Polacy zaliczyli serię na początek czwartego seta, która rozpoczęła ich zwycięski marsz. Śliwka zaliczył kolejny bardzo równy występ - 14 punktów na 52 proc. w ataku i 50 proc. w przyjęciu.

Paweł Zatorski - 4

Słaby początek, piłka wyjątkowo go omijała w pierwszym secie w obronie, w przyjęciu też nie było rewelacyjnie. Czas jednak płynął na jego korzyść. Wykonał swoje zadanie.

Rezerwowi:

Norbert Huber - 4

Musiał w mgnieniu oka być gotowy do gry, by zastąpić kontuzjowanego Mateusza Bieńka. I nie obniżył poziomu Biało-Czerwonych, dał radę. Był rzetelny w każdym elemencie gry, a do tego w końcówce posłał efektownego asa. Zdobył siedem punktów.

Tomasz Fornal - 4+

Po wejściu za Leona zaczął źle - grał zbyt miękko w ataku i zagrywce, nie porywał też w przyjęciu. Nikola Grbić jednak go nie zdjął, tym bardziej że w trzecim secie bardzo dobrze radził sobie cały zespół i nie było powodu czegokolwiek w nim ruszać. Podpowiadał za to samemu Fornalowi i to przyniosło skutek, bo i przyjmujący mistrzów Polski zaczął dawać drużynie konkrety. Zakończył spotkanie z ośmioma punktami.

Kamil Semeniuk - bez oceny.

Wszedł na chwilę w pierwszym secie na zagrywkę.