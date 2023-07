To już pewne. Finał Ligi Narodów Polska - USA przejdzie do historii

Polscy siatkarze już na pewno zdobędą medal Ligi Narodów. Sobotnia wygrana 3:1 z Japonią zapewniła im co najmniej srebro. Kibice i zawodnicy w Ergo Arenie będą jednak zainteresowani tylko złotem. Tym bardziej że reprezentacja Polski w tych rozgrywkach nigdy go jeszcze nie zdobyła. W tej samej sytuacji są jednak Amerykanie. Finałowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20:00.

Z tego powodu finał Polska - USA będzie historyczny. Po raz pierwszy jedna z tych drużyn sięgnie po główne trofeum. Obie ekipy były już tego szalenie blisko, ale za każdym razem coś się nie udawało. W czterech rozegranych do tej pory edycjach Ligi Narodów zarówno Polska, jak i USA wywalczyły po trzy medale. Biało-Czerwoni - dwa brązowe i jeden srebrny, a siatkarze zza oceanu - odwrotnie. Rok temu w Bolonii triumfowała Francja, przed Stanami Zjednoczonymi i Polską. We wcześniejszych latach złoto trafiało do Brazylijczyków i dwukrotnie do Rosjan.

Polscy kibice siatkarscy nie mają na co narzekać. Niedzielny finał będzie historyczny również ze względu na naszą kobiecą drużynę. Po raz pierwszy zdarza się, że w jednym roku medale wielkiej światowej imprezy zdobędą oba polskie zespoły. Przed tygodniem siatkarki Stefano Lavariniego sięgnęły po brąz i to, o ironio - w meczu przeciwko Amerykankom. W dodatku na ich terenie (w Arlington).

Takiego roku w polskiej siatkówce jeszcze nie mieliśmy. Do tej pory reprezentacja kobiet nigdy nie zdobywała medali ani Ligi Narodów, ani turnieju Grand Prix. Sukces sprzed tygodnia jest zresztą pierwszym w zawodach o światowym zasięgu od 55 lat, kiedy to Polki zdobyły brąz igrzysk olimpijskich w Meksyku. Ostatni raz wielkie medalowe zdobycze obu polskich kadr, ale tylko na skalę europejską, miały miejsce w roku 2009. Wówczas panie zdobyły brąz mistrzostw Starego Kontynentu, a panowie - złoto. Teraz możliwa jest powtórka, ale w rozgrywkach Ligi Narodów.