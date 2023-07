Sensacja w meczu o brąz Ligi Narodów! Pierwszy taki sukces od 46 lat!

Jeszcze zanim na parkiecie gdańskiej Ergo Areny doszło do wielkiego finału Ligi Narodów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, został rozegrany finał pocieszenia, czyli mecz o trzecie miejsce. Spotkanie to miało nieco inną wagę dla mierzących się w nim drużyn. Trudno bowiem się spodziewać, by mistrzowie świata i Europy, czyli Włosi, traktowali zdobycie brązowego medalu jako równie duży sukces co Japończycy, co ostatni medal światowej imprezy wywalczyli jeszcze w latach 70..

Włosi zaczęli to spotkanie tak, jak grali w sobotnim półfinale ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli bardzo źle, zostali totalnie zdominowani przez Japończyków. Dalej nie mieli dobrego ataku (ponownie grali na 10 punktów w tym elemencie w secie), mieli za to kłopoty w przyjęciu i popełniali bardzo proste błędy wobec grających praktycznie bezbłędnie rywali (3 błędy Japonii w pierwszej partii). O choć potrafili zaliczyć dwa asy serwisowe i trzy punktowe bloki, ostatecznie Japonia rozbiła ich do 18. Bardzo dobrego seta zagrał atakujący Kento Miyaura, który zdobył aż siedem punktów, zaliczając w tym dwa asy serwisowe i jednym z nich pieczętując wygraną swojej drużyny.

W drugiej partii Włosi wreszcie zaczęli nawiązywać walkę. Mało tego, przez większość partii byli na prowadzeniu osiągając przy tym kilkupunktową przewagę. Grali nieco lepiej w ataku, a do tego mogli liczyć na więcej błędów swojego przeciwnika. Mimo to Japonia przez cały czas utrzymywała się w grze, a to okazało się kluczowe w samej końcówce, bo prowadząc 23:21 mistrzowie świata ponownie się zacięli. Nie potrafili skończyć żadnej piłki, stracili cztery punkty i Japonia wygrywając 25:23 prowadziła już 2:0, będąc już o seta od brązowego medalu.

Po pięciominutowej przerwie mecz się jednak odwrócił. Nie wiadomo, co powiedział swoim zawodnikom trener Ferdinando De Giorgi, ale ewidentnie zadziałało. Italia przypomniała sobie, kto kilka miesięcy temu wywalczył mistrzostwo świata. Wreszcie to Włosi zwiększyli skuteczność w ataku, swoją grą potrafili narzucić presję na swojego przeciwnika, a ten zaczął ewidentnie się gubić. Największą siłą drużyny De Giorgiego był blok - w tym elemencie przez cały mecz pokonali swojego przeciwnika aż 13:4. Efekt tych wszystkich okoliczności był piorunujący. Trzeciego i czwartego seta Włosi wygrywali dwukrotnie do 17, a do rozstrzygnięcia całej rywalizacji potrzebny był tie-break.

Gdy wszystko wskazywało na to, że Japonia jest na kolanach, zawodnicy Philippe'a Blaina wspierani przez coraz większą, schodzącą się na finał polską publiczność, zdołali się w pięknym stylu odbudować. Do Włochów wróciły ich koszmary, wraz z bezczynnością trenera De Giorgiego włącznie, który nie reagował zmianami, nawet gdy brązowy medal coraz bardziej się od Italii oddalał. Japonia w wielkim stylu zwyciężyła w piątym secie do 9, w całym meczu 3:2 i wraz z prawdziwą euforią w Ergo Arenie mogła świętować pierwszy medal światowej imprezie od 46 lat, a dokładniej od srebra w Pucharze Świata wywalczonego w 1977 roku.

Japonia - Włochy 3:2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).

Japonia: R. Takahashi (12 punktów), Miyaura (20), Yamauchi (10), Onodera (3), Sekita, Ishikawa (21), Yamamoto (libero) oraz Otsuka (1), Nishiyama.

Włochy: Romano (15), Russo (11), Michieletto (16), Giannelli (8), Galassi (9), Lavia (14), Balaso (libero) oraz Rinaldi.