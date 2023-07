Już wiadomo, dlaczego Grbić nie postawił od razu na Leona. Wszystko wytłumaczył

Reprezentacja Polski awansowała do finału Ligi Narodów dzięki wygranej 3:1 nad Japonią (19:25, 28:26, 25:17, 25:21). Spora w tym zasługa Wilfredo Leona oraz Łukasza Kaczmarka, którzy w tym meczu zdobyli odpowiednio 23 i 19 punktów. "Pan Siatkarz. Musiał być mocno rozdrażniony tym, że nie wyszedł w wyjściowej szóstce Polaków, bo jak wszedł w drugiej części pierwszego seta, to połknął Japończyków żywcem" - tak występ Leona opisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl, wystawiając mu notę 5+ w skali 1-6.

REKLAMA

Zobacz wideo Leon: Dobra obrona? Coś robiliśmy na treningu

Dlatego Grbić nie postawił na Leona od początku meczu. "By drużyna miała więcej stabilności"

Leon zaczął mecz z Japonią na ławce rezerwowych, a w jego miejsce Nikola Grbić postawił na Bartosza Bednorza. W pierwszym secie zawodnik Perugii siedział głównie na ławce, ale poprowadził biało-czerwonych do wygranej. Dlaczego Grbić nie wystawił Leona w pierwszej szóstce? - Wiem, że Leon nie jest najlepiej przyjmującym zawodnikiem, a chciałem, żeby drużyna miała więcej stabilności w przyjęciu, żeby móc szybciej rozgrywać akcje, mieć więcej opcji w ataku. Bednorz zaczął mieć jednak problemy, więc wpuściłem Leona - tłumaczył selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport.

- Chciałem zapewnić drużynie więcej stabilności w przyjęciu, bo Japonia to zespół, który nakłada dużą presję zagrywką, jak było widać w pierwszym secie, a kiedy rywale rozgrywają piłkę z głębi pola, to Japończycy są bardzo dobrze zorganizowani w obronie. Jeśli piłka jest doskonale przyjęta, to wtedy nie radzą sobie aż tak dobrze - dodał Grbić. Jednocześnie podkreślił, jak ważne było otrząśnięcie się po przegranym pierwszym secie. - Dzięki zmianom, których dokonałem, podniósł się nasz poziom gry - stwierdził.

Rywalem Polaków w finale Ligi Narodów będą Stany Zjednoczone, które wygrały 3:0 z Włochami w półfinale. - To jedna z najlepszych drużyn na świecie. To będzie trudny mecz, ale ja chcę, żebyśmy zagrali najlepiej, jak potrafimy i żebyśmy reagowali na trudne sytuacje w jak najlepszy sposób - podsumował Grbić.

Mecz Polska - USA odbędzie się w niedzielę 23 lipca o godz. 20:00. W przypadku wygranej biało-czerwoni triumfują po raz pierwszy w tych rozgrywkach. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.