Grbić podjął zaskakującą decyzję. Tłumaczy tak, że jaśniej się nie da

Polacy pokonali Japończyków 3:1 w turnieju finałowym Ligi Narodów w Gdańsku i w niedzielę zdobędą czwarty medal tych rozgrywek z rzędu. Wreszcie, po dwuletniej przerwie, powalczą o złoto. Trener Nikola Grbić po półfinale najbardziej zadowolony był z tego, jak jego zespół radził sobie z pokonywaniem własnych problemów na boisku przeciwko tak trudnemu rywalowi.

Jakub Balcerski: Trenerze, tak jak się pan spodziewał, to był trudny mecz, prawda?

Nikola Grbić: A to nic nowego. I na horyzoncie nie widać, żeby coś wkrótce miało się zmienić. Takie mecze gramy ciągle.

Pierwszy, przegrany do 19 set był wynikał właśnie z...

- Dobrej gry przeciwnika. Tak. Grali świetnie i tak wygląda dzisiejsza siatkówka: że naprawdę nie ma już łatwych rywali. Każdy gra szybko, imponuje zagraniami, potrafi eksponować atuty i chowa słabości. Bardzo dobrze je wykorzystują. Dobrze jednak, że my także mamy długą ławkę rezerwowych i zawodnicy, którzy wchodzą na boisko za tych z wyjściowego składu, podają nam rękę w trudnej sytuacji. To jeden z elementów, dla mnie, trenera, absolutnie najważniejszych. Podwójna zmiana, jedna zagrywka, jedna obrona. To wszystko w pewnych momentach może się okazać kluczowe. I mam nadzieję, że po tym, jak po raz kolejny udało nam się z tego skorzystać, będziemy tylko kontynuować taką grę.

Czemu od początku spotkania grał Bartosz Bednorz, a nie Wilfredo Leon?

- Chciałem dać zespołowi więcej stabilności w przyjęciu. Japończycy naciskali nas zagrywką, choćby w pierwszym secie, a gdy odrzucą rywala od siatki, to świetnie reagują na jego akcje w obronie i dotykając piłkę blokiem. Jeśli piłka po ich stronie jest perfekcyjna, to wcale nie grają na poziomie najlepszych zespołów na świecie. W porównaniu z nimi wypadają dużo gorzej. To nie jest ich mocna strona. Dlatego, wiedząc, że będą wykorzystywać Leona i uderzać w niego zagrywką, chciałem dać Marcinowi Januszowi więcej spokoju przy dostarczanych piłkach tak, żeby mógł korzystać z gry ze środkowymi. Potem Bartek miał jednak problemy i Wilfredo wszedł na boisko.

Teraz pana zespół jest w najlepszej dyspozycji od początku przygotowań?

- Trudno porównywać, zwłaszcza że były różne okresy, z różnymi zawodnikami, czy składami. Inaczej się gra z każdym przeciwnikiem, z którym mieliśmy okazję się zmierzyć i w wielu tych meczach mój zespół miał przed sobą różne zadania. Nie skupiałbym się na tym, że jakiś jeden konkretny występ musi zdefiniować poziom twojej drużyny. Najlepiej widać to na podstawie tego, jak zespół radzi sobie z trudnościami, jak na nie odpowiada. Z Japonią indywidualnie i jako zespół potrafiliśmy to zrobić dobrze. Poziom naszej gry wraz ze zmianami wzrastał i o to chodzi. Mieliśmy trudny moment w drugim secie, mogło być już 0:2 i sytuacja zrobiłaby się bardzo skomplikowana. I ktokolwiek z nami nie zagra w finale, będzie mocnym rywalem, a my musimy mu się przeciwstawić w taki sam sposób.

Staram się koncentrować na jednym punkcie, każdej akcji, w której moi zawodnicy mogą być lepsi. Nie na jednym przeciwniku, nie secie, nie meczu, a powtórzeniu sekwencji, wymianie na boisku. Chcę, żeby oni byli skupieni i żeby się poprawiali. Jeśli każdy z nich poprawi się o kilka procent, to na poziomie zespołu zyskuje się już kilkanaście. O wiele więcej. Cieszę się tym, jak reagują na sytuację na boisku, jak kreują zaufanie i wierzą w to, co robią, czy co ja im sugeruję. Oby ten trend się utrzymał. Ale z naszym rozwojem idzie też wzrost poziomu innych drużyn. Ten finał to dla mnie przede wszystkim potwierdzenie, że podczas poprzednich dwóch miesięcy zrobiliśmy to, co powinniśmy.