Polscy siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski w ćwierćfinale Ligi Narodów pewnie pokonała Brazylię 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) i awansowała do półfinału. Tam czekała na nią Japonia, czyli jedna z rewelacji tegorocznego turnieju. - To będzie bardzo trudny mecz. Technicznie Japonia to prawdopodobnie w tym momencie najlepszy zespół świata - przestrzegał przed meczem Aleksander Śliwka.

W pierwszym secie Polacy mieli problemy i zakończył się on zwycięstwem Japończyków 25:19. W dalszej części meczu drużyna Nikoli Grbicia pokazała jednak klasę. Po wyrównanym boju druga partia wpadła na konto Polski 28:26, a w dwóch ostatnich setach nasza drużyna była wyraźnie lepsza i wygrała kolejno 25:17 i 25:21. Tym samym awansowała do finału i może być już pewna sięgnięcia po medal w Lidze Narodów. Decydujący o zwycięstwie mecz odbędzie się już w niedzielę o godzinie 20:00. Wcześniej o 17:00 rozpocznie się starcie o trzecie miejsce.

Transmisję z meczu finałowego będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz Polsatu Sport. Będzie również dostępny stream na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polacy dopiero poznają finałowych rywali. Będzie nim zwycięzca półfinału Stany Zjednoczone - Włochy. Z obiema ekipami nasi siatkarze mierzyli się już w fazie grupowej Ligi Narodów. Zdecydowanie lepiej wspominają starcie z Włochami, które zakończyło się ich zwycięstwem 3:1. Z kolei Amerykanie bez większych problemów pokonali Polskę 3:0. Dużym atutem naszych siatkarzy będą z pewnością kibice, ponieważ finał odbędzie się Ergo Arenie w Gdańsku.

Półfinałowe spotkanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Włochami odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00.