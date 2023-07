Eksperci zgodnie przemówili po meczu z Japonią. "Po raz pierwszy w historii"

Reprezentacja Polski świetnie spisuje się w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W półfinale tego turnieju zmierzyła się z Japonią. Nasi siatkarze po wyrównanym meczu pokonali rewelację trwających rozgrywek 3:1 i tym samym zagrają w finale.

Dziennikarze i eksperci komentują awans Polaków do finału Ligi Narodów

Po meczu sukces reprezentacji Polski skomentowali dziennikarze i eksperci. "Jest zwycięstwo 3:1, jest awans do FINAŁU LIGI NARODÓW! Czy po pierwszym secie ktoś by to przewidział? Ja nie. Świetna walka Polaków, jutro gramy o złoto" - napisał Seweryn Czernek ze Sport.pl.

"Może i Polska nie gra jakiejś kosmicznej siatkówki, ale swoje robi, swoje wygrywa. A w finale Ligi Narodów chciałbym rewanżu z USA za niedawne 0:3" - dodał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Shinkansen z europejską domieszką przyhamowany. Wilfredo Leon i Łukasz Kaczmarek odpowiedzieli dziś sceptykom najlepiej jak mogli" - stwierdziła Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Z Brazylią był LeOFF. Dziś jest LeON" - dodał żartobliwie Michał Winiarczyk, zwracając uwagę na świetny występ Leona.

"Bardzo cieszy finał, zwłaszcza u siebie! Trudny był to mecz, chwała Japończykom. Trzeba podkreślić wspaniałą postawę Kaczmarka, ale też brawa dla Grbicia, bo znowu zareagował szybkimi zmianami, a Leon, a potem Huber zrobili swoje!" - napisał Jakub Balcerzak.

"Kapitalny mecz Łukasza Kaczmarka. Świetny ponownie Olek Śliwka. Odbudowany na lewym skrzydle Wilfredo Leon. Kopiący na zagrywce Mateusz Bieniek" - wyliczał Mateusz Babiarz.

"Polska siatkówka po raz pierwszy w historii ma dwa medale w jednym sezonie Ligi Narodów. Przepięknie!" - zauważył z kolei Krzysztof Gaweł.

W finale reprezentacja Polski zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi lub Włochami. Decydujące starcie odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:00.