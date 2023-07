Czapki z głów! Polska w finale, deklasacja w trzecim secie

Trener Polaków - Nikola Grbić zaskoczył zestawieniem wyjściowego składu. W miejsce podstawowych zawodników: atakującego Bartosza Kurka i przyjmującego Wilfredo Leona zagrali Łukasz Kaczmarek oraz Bartłomiej Bednorz.

Polacy w finale Ligi Narodów! Nikola Grbić musiał jednak szybko reagować

Grbić błyskawicznie musiał jednak reagować. To efekt tego, że od stanu 9:9 Japończycy zdobyli aż sześć punktów z rzędu! Świetnie w tym okresie zagrywał Takahashi, a Polacy byli bardzo nieskuteczni. Przy stanie 15:9 Bednorza zastąpił Wilfredo Leon. 29-letni zawodnik już w pierwszej akcji skutecznie skończył atak, a potem był liderem ofensywy Biało-Czerwonych. Jego skuteczność oraz dwa czasy wzięte w ciągu dwóch minut Grbicia nie pomogły jednak odrobić strat w pierwszym secie. Japończycy byli bowiem nie do zatrzymania, atakowali z aż 69 proc. skutecznością, byli niemal bezbłędni w kontratakach.

Polacy świetnie zaczęli drugą partię. Po nieudanym ataku rywali prowadzili już 10:5. Wydawało się, że wszystko mają już pod kontrolą. Niestety szybko stracili przewagę. Po skuteczny bloku na Leonie był remis 18:18 i Grbić wziął czas. Kazał ryzykować zagrywką Bieńkowi, Kaczmarkowi i Leonowi. Doszło do emocjonującej końcówki. Ishikawa skutecznie skończył kontrę pajpem i Japończycy przy stanie 26:25 mieli piłkę setową, by prowadzić już 2:0. Po chwili Leon skutecznie skończył atak z lewej strony. W kolejnej akcji ten sam zawodnik zablokował Miyaurę na prawym ataku i to Polacy mieli trzecią piłkę setową. Bieniek mocno zaserwował, a Kaczmarek skończył przechodzącą piłkę i Biało-Czerwoni doprowadzili do remisu.

Świetna gra Kaczmarka i Leona

Na początku trzeciego seta Polacy prowadzili 4:2 i wtedy w polu zagrywki stanął Łukasz Kaczmarek. Po jego dobrych serwisach i pomyłkach w ataku Japończyków, Biało-Czerwoni zdobyli cztery punkty z rzędu i było aż 8:2. Polacy świetnie grali w obronie i byli skuteczni w kontratakach. Tymczasem rywale tę skuteczność z dwóch poprzednich partii stracili - nawet kapitalnie spisujący się Yuki Ishikawa, który miał 69 proc. W dodatku popełniali sporo błędów - w tym secie mieli ich aż dziewięć. W naszej drużynie bardzo dobrze grali Łukasz Kaczmarek i Wilfredo Leon. Obaj po trzech partiach mieli odpowiednio - 15 i 14 punktów. Obaj atakowali też z ponad 50 proc. skutecznością.

Kluczowe dla losów czwartego seta były momenty, gdy na zagrywkę szedł Aleksander Śliwka. Najpierw zrobił to, jak Polacy przegrywali 5:7. Po jego kąśliwych, technicznych serwisach Polacy zdobyli aż pięć punktów z rzędu. Drugi raz Śliwka poszedł na zagrywkę, gdy nasz zespół prowadził tylko 17:15. Wtedy przyjmujący ZAKSY trafił niemal w samą linię boczną! Po chwili zaserwował tak, że zmusił rywali do błędu i przechodzącą piłkę skończył Leon. Japończycy wciąż walczyli i po bloku na Bieńku przegrywali tylko 17:19. Na więcej nie pozwolił im najlepszy zawodnik spotkania - Leon, który zdobył w meczu aż 21 punktów!

Polacy w finale Ligi Narodów zagrają ze zwycięzcą meczu Włochy - USA. Początek spotkania w sobotę o godz. 20.

Japonia - Polska 1:3 (25:19, 26:28, 17:25, 21:25)