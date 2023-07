Oto bohater reprezentacji Polski. Zasłużył na "szóstkę". "Kapitalny" [OCENY]

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi w ostatnich trzech latach awansowała do finału Ligi Narodów! Polacy zagrają o złoto, po tym jak w sobotę pokonali po trudnym meczu Japonię 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21). Finałowego przeciwnika Biało-Czerwoni poznają dopiero wieczorem, po tym jak zakończy się drugi półfinał, w którym zagrają reprezentacje USA i Włoch.

Tak oceniliśmy polskich siatkarzy po półfinale z Japonią (skala 1-6):

Marcin Janusz - 4

W pierwszym secie nie mógł liczyć na dobre przyjęcie swoich kolegów, ale i sam później nie pomagał atakującym. Kosztowało go to zmianę na końcówkę partii. Odetchnął, wrócił i poprowadził skutecznie grę Biało-Czerwonych do zwycięstwa.

Aleksander Śliwka - 5

Tym razem to nie on grał pierwsze skrzypce, ale wciąż zagrał na wysokim poziomie. Potrzebował chwili na to, by się rozkręcić, jednak w sumie zdobył 13 punktów na 63 proc. w ataku (12/19), w ważnym momencie zaliczył asa serwisowego oraz był najlepiej przyjmującym zawodnikiem po polskiej stronie (42 proc.).

Mateusz Bieniek - 3+

Średnio w ataku (4/9, 44 proc.), ale bardzo dobrze w zagrywce, bo to właśnie on zagrał aż trzy asy serwisowe. Na pewno miał lepsze mecze, zdobył osiem punktów.

Łukasz Kaczmarek - 5+

Takiego egzaminu w reprezentacji Polski Kaczmarek jeszcze nie miał. Musiał od początku do końca zastąpić Bartosza Kurka w półfinale ważnego turnieju, wiedząc, że na ławce nie ma naturalnego zmiennika. Ale może tego właśnie potrzebował, żeby w fantastycznym stylu odpalić w kadrze narodowej i pokazać wersję z klubowej Ligi Mistrzów. Grał świetnie - . Jedynie z zagrywki mógł dać nieco więcej - tu miał tylko jedną niezłą serię.

Bartosz Bednorz - 2

Niespodziewanie wyszedł w pierwszej szóstce kosztem Wilfredo Leona i jedyną korzyścią z tego ruchu było to, że Leon wszedł z ławki rezerwowych z podrażnioną ambicją. Bednorz wszedł w mecz źle - dwa słabe przyjęcia, 29 proc. w ataku. Szybko został zmieniony.

Jakub Kochanowski - 2

Zupełnie mu nie wyszło to spotkanie. Przez półtora seta miał jeden skuteczny atak i jeden blok, w ogóle nie był w stanie wstrzelić się zagrywką. Po atakach Japończyków piłka zdecydowanie za często przelatywała mu między rękoma. Przez półtora seta zdobył tylko dwa punkty.

Paweł Zatorski - 3+

Jak cała kadra, miał trudny początek w przyjęciu. Z biegiem czasu było znacznie lepiej. To był niezły mecz naszego libero, ale tylko niezły. Czekamy na więcej w finale.

Rezerwowi:

Wilfredo Leon - 6

Pan Siatkarz. Musiał być mocno rozdrażniony tym, że nie wyszedł w wyjściowej szóstce Polaków, bo jak wszedł w drugiej części pierwszego seta, to połknął Japończyków żywcem! Kapitalny mecz w ataku zawodnika Perugii, który grał na 72 proc. skuteczności (21/29) i dorzucał do tego dobrą grę w bloku oraz zagrywce. Zdobył 23 punkty, był najmocniejszym ogniwem Biało-Czerwonych w tym meczu.

Norbert Huber - 4

Zaliczył dobre wejście. Nie chodziło o to, żeby zaczął grać pierwsze skrzypce, ale względem Kochanowskiego uszczelnił blok drużyny, zdecydowanie lepiej zagrywał, a i w ataku był skuteczny (5/5).

Grzegorz Łomacz, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk - bez oceny.

Cała trójka wchodziła na pojedyncze piłki i trudno któregokolwiek z nich ocenić.