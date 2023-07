Reprezentacja Polski ma nowego Kubiaka. "Jak za najlepszych dni"

Reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów po przekonującym zwycięstwie 3:0 nad Brazylią. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania wybrano Aleksandra Śliwkę. I to właśnie zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle otrzymał najwyższą notę (5+) od Jakuba Seweryna, dziennikarza Sport.pl. "Miał trudne wejście w ten mecz - popełniał błędy w ataku i przyjęciu, czasami za dużo kiwał, ale z czasem się rozkręcił. I to jak! To on tak naprawdę był liderem polskich skrzydłowych w ataku" - czytamy w notach.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Pewnie nigdy się nie dowiemy, nie przyzna się

Grbić zachwyca się występem Śliwki. "Jak Kubiak za najlepszych dni"

Występem Śliwki zachwycali się nie tylko kibice i eksperci, ale też Nikola Grbić, który w rozmowie z portalem WP SportoweFakty porównał go do byłego reprezentanta Polski. - Nie wiedziałem, że to możliwe, ale on chyba jest jeszcze bardziej dojrzały niż rok temu. Jest jak Kubiak za najlepszych dni. Nie tylko z powodu statystyk czy skuteczności gry. Jest w zasadzie klejem dla całej drużyny, dla innych zawodników pod względem emocjonalnym. To ktoś, który jest pewny siebie, nawet jeśli nie gra najlepiej - mówi selekcjoner Polaków.

Trener podkreślił też, że pracuje nad rozwijaniem zawodników indywidualnie. To odbiło się choćby na postawie Wilfredo Leona, który dobrze radził sobie w obronie. - Mój wniosek po meczu z Brazylią jest taki, że Leon to nasz najlepszy broniący. Ogólnie zagraliśmy dobrą siatkówkę w defensywie. Nigdy się nie wie, kiedy obrona środkowego czy wystawa atakującego, może być kluczowa. Każdy musi być gotowy na rozegranie, blok, przebicie, kompletnie wszystko - dodał Grbić, odnosząc się do spotkania z Brazylią.

Teraz biało-czerwoni zagrają o finał Ligi Narodów z Japonią. Śliwka określił ich "najlepszym technicznie zespołem świata". A jak do tego meczu podchodzi Grbić? - Chcę po prostu, byśmy my zagrali swoją najlepszą siatkówkę, byli cierpliwi. Postawią nas w trudnym położeniu, ale my mamy możliwości, by się temu przeciwstawić. Dwa tygodnie temu graliśmy przeciwko drugiemu rozgrywającemu, więc to zmienia wszystko. To był jeden z powodów, przez który tak łatwo wygraliśmy na Filipinach - podsumował Serb.

Spotkanie Polski z Japonią w półfinale Ligi Narodów odbędzie się w sobotę 22 lipca o godz. 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.