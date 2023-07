Polacy przerwali niesamowitą serię Brazylijczyków. To musi boleć

W czwartek reprezentacja Polski po raz drugi w tegorocznej edycji Ligi Narodów zmierzyła się z Brazylią. W fazie grupowej Biało-Czerwoni wygrali 3:1. Jeszcze lepiej poradzili sobie w ćwierćfinale. Rozbili rywali, nie oddając im nawet seta. - Myślę, że i my, i Brazylijczycy to od paru lat takie zespoły, które się znają i wiedzą, na co je stać. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, grany na styku - mówił Bartosz Kurek tuż po spotkaniu. Przyznał, że rywale są jedną z najlepszych drużyn świata i trudno ich pokonać. Mimo wszystko drużynie Nikoli Grbicia się to udało, a na dodatek przełamała niesamowitą passę przeciwników.

Reprezentacja Brazylii w ostatnich latach regularnie walczyła o medale, najpierw w Lidze Światowej, a następnie w Lidze Narodów, która w 2018 roku zastąpiła wspomniane rozgrywki. Panowie łącznie zdobyli aż 21 medali. W tym roku nie powalczą jednak o krążek.

Co więcej, miejsca na podium nie wywalczyła też żeńska kadra Brazylii. Siatkarki także mogą pochwalić się sukcesami w tych rozgrywkach. Aż 22-krotnie meldowały się w najlepszej trójce. Tylko że w tym roku udział zakończyły na etapie ćwierćfinału, przegrywając 1:3 ze srebrnymi medalistkami, Chinkami.

Zazwyczaj, gdy jedna z kadr nie wywalczyła medalu, to udało się to drugiej. Tak też było przed rokiem, kiedy panowie przegrali w ćwierćfinale, a panie zajęły drugą lokatę, przegrywając w finale z Włoszkami (0:3). Tak też było przez ostatnich 26 lat. I właśnie tę serię w czwartek przerwali Polacy. Po raz pierwszy od 1997 roku żadna z ekip brazylijskich nie wywalczy medalu w Lidze Narodów (wcześniej Liga Światowa). W tym pamiętnym roku siatkarze zakończyli zmagania na piątej lokacie, z kolei panie nie brały udziału w turnieju.

Polska powalczy o piąty krążek

Dzięki zwycięstwu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów. Na tym etapie rozgrywek zmierzy się z Japonią. Obie drużyny rywalizowały już w fazie grupowej - wówczas biało-czerwoni dość gładko wygrali 3:0. Zwycięzca zmierzy się w finale z lepszym z drugiego meczu półfinałowego, a więc pary Włochy-USA. Polacy grają nie tylko o kolejny medal, ale i spore pieniądze. Już zarobili 180 tys. dolarów (713 tys. złotych). Stawka jest jednak znacznie wyższa, bowiem zwycięzcy zmagań otrzymają aż milion dolarów, czyli niespełna 4 mln złotych.

Biało-czerwoni będą chcieli osiągnąć lepszy rezultat niż przed rokiem, kiedy to zajęli trzecią lokatę. Wówczas w półfinale przegrali 0:3 z USA, ale już dzień później powetowali sobie porażkę, pokonując Włochów i zdobywając brązowy medal. Tym razem celować będą w złoty krążek. Ten wywalczyli w 2012 roku. Z kolei w latach 2011, 2019 i 2022 zajmowali najniższy stopień podium.