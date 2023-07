Znów został rezerwowym w polskiej kadrze. "Gdybym ja bym był trenerem"

Rywalizacja na przyjęciu w polskiej drużynie sprawiła, że choć Tomasz Fornal ma za sobą świetny sezon w Jastrzębskim Węglu, w którego barwach został mistrzem Polski i MVP PlusLigi, a także doszedł do finału Ligi Mistrzów, to w reprezentacji jest na razie zawodnikiem rzadziej występującym na boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Pewnie nigdy się nie dowiemy, nie przyzna się

Fornal przyszedł do dziennikarzy i od razu zapytał o Grbicia

Nikola Grbić na turniej finałowy w Gdańsku powołał aż pięciu zawodników na tę pozycję - poza Fornalem o wyjściowy skład walczą Wilfredo Leon i Aleksander Śliwka, których trener wystawił przeciwko Brazylii, a także Bartosz Bednorz i Kamil Semeniuk. I choć Serb powtarza, że każdy z zawodników ma swoje zadania i jest ważny dla drużyny, na mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie szkoleniowiec takiego manewru już nie wykona. Będzie musiał wybierać pomiędzy tymi pięcioma nazwiskami.

Fornal, który z grupą dziennikarzy w hotelu kadry rozmawiał bezpośrednio po trenerze Grbiciu, zamiast poczekać na pytania, od razu z jednym się wyrwał. - Zapytaliście trenera, czy będę grał? - zapytał żartobliwie, z uśmiechem na ustach. Ale to w końcu dość poważne pytanie, na które on też chciałby poznać odpowiedź.

Leon huknął jak z armaty. To była ozdoba meczu. "Rekord" [WIDEO]

"Pewnie, że ambicja trochę cierpi. Ale to nie jest klub"

Co zatem robić, żeby odpowiedź Grbicia była pozytywna? - Trenować. To chyba nam pozostaje na ten moment z Bartkiem i z Kamilem. Robimy wszystko, każdy z nas daje z siebie 100 procent, żeby znaleźć się w pewnym momencie w podstawowej szóstce. To wydaje się jedynym właściwym podejściem do tego, żeby kiedyś tak się stało - wskazuje Fornal.

Czego spodziewa się przyjmujący? - Że tak jak rok temu, będę po prostu wchodził w odpowiednich momentach i starał się pomagać chłopakom, którzy będą mieli problemy na mojej pozycji. I tak musi podchodzić do tego każdy z nas, fusów z kwadratu rezerwowych. Nie tylko na przyjęciu, ale i ataku, rozegraniu, czy środku. Zawsze przy problemach, czy próbie poprawie jakości gry możemy zostać wykorzystani - wskazuje.

Polscy siatkarze mogą zarobić fortunę w Lidze Narodów. Siedmiocyfrowa kwota

- Gdybym ja bym był trenerem, to bym siebie dał na boisko - śmieje się Fornal. - Pewnie, że ambicja trochę cierpi i każdy z chłopaków byłby w stanie prezentować wysoki poziom, grając częściej. Ale to nie jest klub, to kadra i trzeba zaakceptować swoją pozycję, rolę, jaką ma się w drużynie i robić wszystko, żeby trenera do siebie przekonać - ocenia.

- Czasami trzeba schować dumę do kieszeni i zrobić wszystko, żeby doprowadzić do tego, że się gra. A że teraz jest, jak jest, to trzeba pomóc z kwadratu. W zeszłym roku pełniłem taką rolę i jeśli teraz też będzie trzeba, to ją zaakceptuję i będę się starał na niej skorzystać - dodaje zawodnik.

Fornal przestrzega przed meczem z Japonią. "Trzeba przygotować psychikę"

Najbliższą możliwość gry - w większym lub mniejszym wymiarze czasowym - Fornal może mieć już w sobotę przeciwko Japonii w półfinale Ligi Narodów. Jakiego spodziewa się meczu? - Trzeba przygotować swoją psychikę na to, że po pierwszym ataku nie skończymy wszystkich akcji. Oglądałem ich pierwszego seta ze Słoweńcami i choć obie drużyny miały po 30 procent skuteczności w ataku, to wyglądało to dobrze, mecz był na dobrym poziomie. Japończycy, trzeba się na to przygotować, na pewno będą dużo bronić. To techniczna drużyna, na przestrzeni całej Ligi Narodów pokazali, że potrafią grać, mają zawodników w europejskich klubach i widać, że ich poziom gry rośnie - opisuje.

Liga Narodów. Kiedy grają siatkarze? Polska - Japonia o finał [Transmisja TV, stream online]

- Nastawiłbym się na długie akcje, długie wymiany. Jeśli oni zagrają na swoje 100 procent i my na swoje, to wydaje mi się, że to w naszej drużynie jest więcej jakości - twierdzi Tomasz Fornal. Początek spotkania z Japończykami zaplanowano na godzinę 17:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.