Kurek przywiózł żonie pamiątkę od fanki z Filipin. Potem zupełnie ją zaskoczyli

W półfinale Ligi Narodów polscy siatkarze zagrają z Japończykami. W Polsce kadra Nikoli Grbicia cieszy się oczywiście wielkim wsparciem, ale na świecie nie ma już porównania z jej sobotnim rywalem podczas turnieju w Gdańsku. Ich rywale to swego rodzaju fenomen.

Japończycy to kibicowski fenomen. Śledzi ich prawie cztery razy więcej kibiców niż Polaków

Wyjściowy skład Polaków z wygranego ćwierćfinału z Brazylią na Instagramie śledzi około 1,1 miliona użytkowników. Najwięcej Bartosza Kurka - ma 301 tysięcy obserwujących. Japończycy - zestawienie, które zaczynało mecz przeciwko Słowenii - ma aż 4,2 miliona obserwujących. Sam najpopularniejszy Ran Takahashi zgromadził ich więcej niż siedmiu Polaków łącznie: aż 1,4 miliona fanów.

- Nie obserwuję tego, ale nas oznaczają nawet jacyś kibice z Japonii. Wiem, że oglądają nasze mecze ligowe. Ten kraj niezwykle interesuje się siatkówką, śledzi najlepszych zawodników. Bardzo często spotyka się japońskich kibiców w wielu miejscach, Rotterdamie czy pojedynczo nawet tutaj w Gdańsku. Zawsze zrobi się jakieś zdjęcie, oni są obecni. To na pewno nie lada wyzwanie, żeby latać na mecze tysiące kilometrów od domu i należy im się za to spory szacunek - mówi przyjmujący polskiej kadry Tomasz Fornal.

Najbardziej można było to odczuć na tegorocznych turniejach Ligi Narodów w Nagoyi czy na Filipinach. W obu miejscach trybuny hali były szczelnie wypełniane przez japońskich kibiców. Choć w Pasay City najbardziej zaskoczyli gospodarze, i to Polaków. To oni na chwilę stali się tam fenomenem. - Choć nie mieli na boisku swojej drużyny, to na trybunach były tłumy - opisuje Marcin Janusz.

- Rozmawialiśmy z nimi po meczach i okazuje się, że dużo śledzą, wszystkich znają. Oglądają mecze, a dla nas to jakaś abstrakcja. Inny kontynent, spotykasz się z zawodnikami, których śledzisz może dwa-trzy razy w życiu, a i tak sprawiali wrażenie takich, którzy wszystko o nas wiedzą. Jesteśmy przyzwyczajeni przez naszych kibiców, że popularność naszej siatkówki jest duża, ale do tej pory to nie była norma na świecie. Egzotyka, ale bardzo ją doceniamy - wskazuje rozgrywający Polaków.

- Gdybyśmy chcieli zadowolić wszystkich, którzy czekali na nas w takim korytarzu, gdzie przechodziło się do hali, musielibyśmy zostać tam kilka godzin. Pojawiły się nawet transparenty poświęcone mojej osobie. Koszulka chyba też się trafiła, więc to było spore zaskoczenie. Na początku myślałem, że to wszystko rozdają organizatorzy, ale później zrozumiałem, że po prostu bardzo interesują się siatkówką. Koszulki musieli sobie chyba ściągać z Polski, albo kupować na turniejach. Może jeszcze mają sklepy z naszymi koszulkami? Nie, w to już chyba nie uwierzę - śmieje się Janusz.

Największą popularnością na Filipinach cieszył się Bartosz Kurek. Atakującego dopingował ogrom fanów, a wśród nich wyróżniała się jedna, która zrobiła sobie opaskę ze zdjęciami siatkarza. Po jednym ze spotkań pojawiło się wideo Volleyball World, na którym Kurek zaskoczył tę fankę, spotkał się z nią, wyściskał i na koniec dostał słynną już opaskę w prezencie.

Kurek zabrał ją do żony, która, jak wcześniej zapowiedziała we wpisie kibicce męża, założyła prezent na mecz z Brazylią i pojawiła się w opasce na trybunach Ergo Areny. "Naprawdę to zrobiła!" - napisała potem uszczęśliwiona fanka, gdy zauważyła tę sytuację na Twitterze.

- To była fajna, bardzo miła sytuacja. To tylko pokazuje, że czasem walczymy o medale czy nagrody pieniężne, ale takie wsparcie kibiców bardzo nas satysfakcjonuje. Dzięki temu przywiozłem z Filipin pamiątkę, a historia zatoczyła koło, bo na meczu z Brazylią moja żona miała ją na głowie. To taki fajny gest, który miał pokazać, że siatkówka to sport, w którym kibice, mimo że czasem oddaleni od nas od dziesiątki tysięcy kilometrów, potrafią się z nami łączyć - opisuje Kurek, który przyznaje jednocześnie, że na Filipinach widział też wiele innych, czasem o wiele dziwniejszych kibicowskich pomysłów.

W Polsce oprawa meczów i aktywność fanów może jest bardziej standardowa, ale kadra i tak stara się ją jak najbardziej doceniać. W meczu z Japonią znów spodziewany jest komplet widzów na trybunach Ergo Areny, więc w sobotę o godzinie 17:00 powinno się tam pojawić ponad 10 tysięcy kibiców. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.