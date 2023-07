Brazylia przeżywa porażkę z Polską. Znaleźli wytłumaczenie

Brazylia przegrała 0:3 z reprezentacją Polski i nie zdołała awansować do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Brazylijskie media stwierdzają wprost, że mecz w gdańskiej hali był ciężki do wygrania. "W obliczu morza czerwieni i bieli trzeba było posunąć się do granic możliwości" - czytamy na portalu ge.globo.com.

3 Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl