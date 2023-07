Leon huknął jak z armaty. To była ozdoba meczu. "Rekord" [WIDEO]

Wilfredo Leon wielokrotnie pokazywał, że potrafi zaserwować i zaatakować z ogromną prędkością, a ćwierćfinale Ligi Narodów tylko potwierdził, jak dobrym zawodnikiem jest w tych elementach siatkówki. W czwartek Brazylijczycy nie byli w stanie znaleźć sposobu na zatrzymanie gwiazdy reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Atomowy serwis Leona. Rekord ćwierćfinału

To była akcja z trzeciego seta, był w nim wówczas remis 12:12, a Polska prowadziła w meczu 2:0. Do zagrywki podszedł Wilfredo Leon. Zaserwował mocno, agresywnie, Brazylijczycy nie dali rady tego przyjąć, piłka leciała z ogromną prędkością. Libero naszych rywali musiał zrobić unik.

W pierwszej chwili "Canarinhos" myśleli, że to był aut, ale sędziowie byli w pełni przekonani, że to był as serwisowy. To była imponująca zagrywka w wykonaniu Leona.

Duża kontrowersja w meczu Polaków. "Nigdy się nie przyznają"

Chwilę po zdobyciu punktu komentatorzy Polsatu Sport podali dokładną prędkość, z jaką leciała piłka. To było aż 126 km/h. Żadna inna zagrywka nie miała takiej prędkości - Na pewno rekord tego wieczoru - stwierdził współkomentujący z Tomaszem Swędrowskim Wojciech Drzyzga.

Ta zagrywka Leona okazała się kluczowa dla dalszego przebiegu trzeciego seta. Polska zanotowała wówczas serię kilku punktów i w mgnieniu oka zrobiło się 15:12 dla Polski. Dzięki Leonowi udało się zbudować przewagę po której Polacy byli poza zasięgiem Brazylijczyków do końca meczu.

Absolutna sensacja w LKE! Kopciuszek z piątej setki rankingu UEFA gra dalej

W całym spotkaniu Polska zdobyła dziewięć punktów bezpośrednio z zagrywki. Leon był drugim najlepiej punktującym w naszym zespole (11 punktów).

W półfinale Ligi Narodów Polacy zagrają z Japonią, która pokonała Słowenię 3:0. W drugim meczu półfinałowym USA zmierzą się z Włochami.