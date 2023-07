Brazylijczycy obawiają się Leona. Szykują specjalny plan. "To bardzo pomoże"

Polscy siatkarze w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów zmierzą się z Brazylią. W fazie zasadniczej pokonali tego rywala 3:1, a jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników był Wilfredo Leon. Nic dziwnego, że tym razem rywale szczególnie skupiają na nim uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy finału LM w Turynie. Nikola Grbić wyrzucony z boiska przez koncert Sama Smitha

Reprezentant Brazylii wyjaśnia plan na mecz z Polską. Kluczem zatrzymanie Wilfredo Leona

W rozmowie z brazylijskim "O Globo" Yoandry Leal, pochodzący z Kuby przyjmujący Brazylijczyków, wyjaśnił, że aby wygrać, trzeba będzie zneutralizować Leona. - Musimy dobrze serwować na Leona tak, jak w poprzednim meczu. To zawodnik, który robi różnicę w serwisie, w ataku, więc jeśli uda nam się go choć trochę wyłączyć go z gry, to bardzo pomoże. Nie będzie o to łatwo - stwierdził.

Rewelacja Ligi Narodów pokazała moc! Znamy potencjalnego rywala Polaków w półfinale

Turniej finałowy odbywa się w Polsce i gospodarze będą mogli liczyć na duże wsparcie publiczności. Reprezentant Brazylii uważa, że będzie to ich spory atut. - Wiemy, że będzie to bardzo trudny mecz. Grają u siebie, przy 15 tysiącach widzów, więc musimy być bardzo skoncentrowani i zagrać dobre spotkanie - powiedział.

Yoandry Leal o powrocie po kontuzji. "Trenowałem ciężej niż ktokolwiek inny"

Brazylijski przyjmujący do niedawna leczył kontuzję. Przyznaje, że nie jest w pełni gotowy do gry, ale w razie potrzeby może wejść na boisko. - Fizycznie nie jestem przygotowany na 100 procent. To wpływa na kontrolę piłki, więc gonię za tym. Trenowałem ciężej niż ktokolwiek inny, więc kiedy nadejdzie czas, kiedy mnie będą potrzebować, będę w stanie coś zrobić. Jestem bardzo zmotywowany, aby wrócić do reprezentacji, ale zdecydowanie muszę wyzdrowieć, aby móc pokazać Leala, do którego są przyzwyczajeni - wyjaśnił.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostra reakcja Świderskiego po ważnej zmianie w CEV-ie. "Nie zgadzamy się"

Relację tekstową z meczu Polska - Brazylia można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.