Pokaz siły polskich siatkarzy! Brazylia pokonana czwarty raz z rzędu! Koncert

Reprezentacja Polski jako gospodarz miała zapewniony awans do turnieju finałowego Ligi Narodów rozgrywanej w Ergo Arenie, ale mimo to w fazie zasadniczej spisała się bardzo dobrze. Wygrała 10 z 12 spotkań, zajmując trzecie miejsce. Wśród pokonanych drużyn była również Brazylia, którą podopieczni Nikoli Grbicia ograli 3:1 niecałe dwa tygodnie temu. Biało-czerwoni zwyciężyli w trzech ostatnich spotkaniach z dzisiejszym rywalem.

Reprezentacja Brazylii w porównaniu z ostatnim meczem była wzmocniona obecnością w kadrze Joandry'ego Leala, swoim podstawowym przyjmującym. Natomiast Nikola Grbić desygnował do gry szóstkę: Kurek, Leon, Śliwka, Kochanowski, Janusz, Bieniek, a funkcje libero pełnił Zatorski. Cieszyła obecność zwłaszcza Bartosza Kurka, kapitan naszej kadry ostatnio leczył uraz. Podobnie wyglądała sytuacja Mateusza Bieńka.

Pierwszy set na żyletki! Ze szczęśliwym zakończeniem po decyzji sędziów. Brazylijczycy wściekli

W początkowej fazie meczu przewagę optyczną mieli Brazylijczycy, którzy mieli delikatną przewagę, ale każdą różnicę byliśmy w stanie natychmiast nadrobić serwisem. Polakom sprzyjała taśma, gdyż dwukrotnie piłka przetoczyła się po niej na drugą stronę, dzięki czemu zdobyliśmy punkt samą zagrywką, co było bezcenne.

W pierwszym secie byliśmy świadkami prawdziwej wymiany ognia z pola serwisowego. Na asy Kurka i Leona odpowiedzieli Lucarelli oraz Alan. Do końca rywalizacja toczyła się punkt za punkt, lecz wynik 21:19 uzyskali jednak nasi rywale, więc czas wziął Nikola Grbić. Drogą różnicę udało się zneutralizować skutecznym blokiem na stan po 22, choć należy podkreślić, że spora w tym zasługo zagrywki Mateusza Bieńka.

Ogromne emocje wygenerowała końcówka pierwszego seta. Najpierw kapitalnym szóstym punktowym blokiem popisali się reprezentanci Polski po kolejnym mocnym serwisie Leona, ale największe nerwy przyniósł kolejny punkt - przy piłce setowej dla nas. Trzy razy mieliśmy piłkę w górze, lecz zatrzymywany był Olek Śliwka. Nasz przyjmujący był jednak bohaterem ostatniej akcji, która dała nam zwycięstwo 26:24. Nie obyło się bez kontrowersji: Śliwka blokował kiwkę Alana i piłka wylądowała na aucie. Pierwotnie punkt przyznano Brazylii, lecz Nikola Grbić wziął challenge. Wydawało się, że ostatni kontakt z nią zaliczył atakujący rywali. I tak - zdaniem sędziów - w rzeczywistości było, choć z ich decyzją nie zgadzali się Canarinhos. Wściekły był zwłaszcza Bruno, który próbował przedrzeć się do kamer telewizyjnych.

Popis naszych w defensywie. Znów odskoczyliśmy w kluczowym momencie

Nerwy rywali z końcówki pierwszego seta przeniosły się na początek kolejnej partii. Uzyskaliśmy nawet wynik 7:2 przy serwisie Leona, który coraz pewniej czuł się na parkiecie i nie zwalniał ręki. Problemy miał za to Bartosz Kurek. Nasz atakujący został zablokowany dwa razy, co zmniejszyło naszą przewagę do dwóch punktów. Chwilę później był już remis 12:12 po serii pięciu punktów z rzędu dla Brazylii. Wziąć czas musiał Nikola Grbić.

Jednak końcówka znów należała do Polaków. Najpierw ze skutecznej zagrywki Janusza skorzystał Bieniek, atakując z przechodzącej. Następnie sytuacyjnym atakiem popisał się Śliwka. I to dwa razy(!), co pozwoliło nam wyjść na prowadzenie 21:18. Końcówka należała już do gospodarzy Ergo Areny, którzy punktowym blokiem, a następnie błąd w ataku rywali dał nam prowadzenie 2:0 w setach. Koniecznie należy podkreślić bardzo dobrą grę w obronie naszych reprezentantów.

126 km/h - tyle wynosił as serwisowy Leona w trzecim secie, który pozwolił nam wyjść na prowadzenie 15:12. Wcześniej mecz trochę stracił na temperaturze, a gra toczyła się punkt za punkt. Znów dominowaliśmy nad rywalem w drugiej połowie seta. Znów sporym plusem była nasza gra w obronie, a w kontrach mogliśmy liczyć na Olka Śliwkę - zdobywcy 15 punktów - który potwierdził swoje zdolności w sytuacyjnych piłkach.

Brazylijczycy nie byli w stanie już nam zagrozić, a rozpędzeni Polacy zdobywali kolejne punkty, które zaprowadziły nas do półfinału Ligi Narodów! Po raz czwarty z rzędu pokonaliśmy Brazylię i to w jakim stylu! Oprócz obrony imponowaliśmy również blokiem oraz serwisem. O finał tych rozgrywek podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w sobotę z Japonią, która wcześniej 3:0 ograła Słowenię.

Polska - Brazylia 3:0 (26:24, 25:21, 25:20)