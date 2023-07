Ostra reakcja Świderskiego po ważnej zmianie w CEV-ie. "Nie zgadzamy się"

Sprawę przedstawił portal WorldOfVolley.com. Wcześniej nowe zasady ubiegania się o prawo do startu w wyborach prezydenckich w CEV zostały przedstawione na stronie federacji. Najważniejsza zmiana? Kandydaci muszą mieć za sobą doświadczenie zasiadania przez cztery - a nie trzy jak dotychczas - lata w zarządzie międzynarodowej lub krajowej siatkarskiej federacji. To mocno ogranicza grono, które mogłoby przystąpić do najbliższych wyborów prezydenta CEV w 2024 roku.

Świderski krytykuje CEV za zmianę zasad wyborów prezydenckich. Wysłał otwarty list

Decyzja CEV miała być krytykowana przez wielu członków europejskiej federacji - jej ogólne zgromadzenie zawsze składa się z przedstawicieli wszystkich zrzeszonych w niej krajowych związków, po jednym na dane państwo. Najbardziej aktywnym krytykiem zmian był jednak Sebastian Świderski.

Prezes PZPS przesłał otwarty list do CEV i wszystkich krajowych związków, w którym przedstawiał możliwe skutki decyzji zarządu federacji. Dzięki zaangażowaniu Świderskiego sprawa powinna zostać przedyskutowana podczas kongresu CEV w Brukseli, który odbędzie się 2 września, podczas finałów mistrzostw Europy siatkarek.

"To nie jest demokratyczne". Świderski wyjaśnia, czemu sprzeciwił się CEV

- Nie zgadzamy się z systemem wyborów nowego prezydenta w CEV. Regulamin, który wymyślił zarząd federacji, narzuca, kto nie może startować i zmienia dotychczasowe zasady jest dla nas nie do zaakceptowania - mówi Sport.pl Sebastian Świderski.

- To nie jest demokratyczne i od razu eliminuje wielu kandydatów, którzy wydają nam się bardzo wartościowi dla naszej dyscypliny. Jest za to ukierunkowane dla kilku osób, które są z tego środowiska, z czym my się kompletnie nie zgadzamy. Według tego nowi prezesi krajowych związków nie spełniają warunków startu w wyborach - wskazuje prezes PZPS.

Świderski chciałby zostać prezydentem CEV? Na razie chciałby móc wziąć udział w wyborach

Wiele osób uważa, że Świderski zaangażował się w sprawę właśnie dlatego, że sam chciałby już w 2024 roku wystartować w wyborach na prezydenta CEV i rządzić europejską siatkówką. - Na ten temat, czy zostanę prezydentem, czy nie, nie chcę rozmawiać. To na razie nie ma sensu, bo trzeba wywalczyć wybory, które są zgodne ze statutem CEV - ucina temat Świderski.

Przypadek Świderskiego jest jednak idealnie odpowiadający różnicy, którą wprowadzają nowe zasady, o których zdecydował zarząd CEV. Został prezesem PZPS 27 września 2021 roku, więc w przyszłym roku miałby za sobą już trzy lata obecności w zarządzie krajowej federacji. Zmiana sprawia, że na ewentualny start w wyborach musiałby czekać kolejne cztery lata, aż do 2028 roku. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa może też dotyczyć innych działaczy z Polski, albo zagranicznych, których Świderski mógłby wesprzeć.

"To będzie przepychanka do ostatniego możliwego momentu"

Czy taka reakcja na zmiany w zasadach wyborów w CEV to także wyraz nieufności Świderskiego wobec urzędującego prezydenta, Aleksandara Boricicia? - To nawet nie jest jego decyzja, a zarządu, który buduje takie rzeczy. Oczywiście, on się z tym może zgadzać, albo nie, natomiast to, broń Boże, nie jest sprawa w kierunku jakichś potyczek z konkretnymi ludźmi z CEV, tylko wywalczenie zasad wyborów zgodnych ze statutem federacji. Choć to też daje do myślenia: przez tyle lat nikt nad tym nie pracował, nikt tego nie zmienił, a teraz wychodzi na to, że są jakieś błędy i ktoś chce układać nie tyle, kto może zostać prezydentem CEV, ile kto przystąpi do wyborów - zauważa Świderski.

Jakie reakcje wzbudziła aktywność prezesa PZPS w sprawie? - Była przede wszystkim odpowiedź na list. Dalej to jest w fazie negocjacji i na tę odpowiedź CEV też się nie zgadzamy. Podejrzewam, że to będzie przepychanka do ostatniego możliwego momentu, czyli do kongresu CEV na początku września - wskazuje Sebastian Świderski.