Amerykańscy siatkarze wprost z Rosji. Niewygodne pytania omijali. "Nie obchodzi mnie to"

Matthew Anderson to przyjmujący reprezentacji USA. Amerykanin w 2022 r. miał już podpisany kontrakt w Chinach z klubem z Szanghaju, lecz zerwał go i przeniósł się do Zenita Sankt Petersburg. W Rosji grał już wcześniej, w latach 2012-2019 występował w Zenicie Kazań, gdzie trafił nawet do klubowej galerii sław.

Amerykanie grający w Rosji unikają tematu wojny. "Dopóki tam jestem, nie chciałbym tego komentować"

Siatkarz przy okazji meczu w Gdańsku został zapytany przez dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" o krytykę, która spada na niego za grę w kraju agresora prowadzącego wojnę w Ukrainie. Anderson ma na to krótką odpowiedź. - Jest łatwo mnie za to krytykować. Ale nie obchodzi mnie to, jak inni to oceniają - rzucił

W mediach przytaczane są też jego słowa zaraz po przyjeździe do Petersburga, które wypowiedział w wywiadzie dla rosyjskiego serwisu Championat. - Przyjazd nie był łatwą decyzją. Dochodzi też polityka, o której nie wiem zbyt wiele. Poza tym nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Czuję się tu jednak pewnie. Jestem przekonany, że klub zadba o moje bezpieczeństwo i mojej rodziny - mówił Amerykanin.

Micah Christenson od 2021 roku występuje natomiast w byłej drużynie Andersona, Zenicie Kazań. 30-letni rozgrywający również nie ma nic przeciwko występowaniu w kraju, który bestialsko napadł sąsiada. Mimo to w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" niezbyt wylewnie odniósł się do tego tematu, próbując uniknąć jednoznacznej wypowiedzi. Siatkarz przyznał, że może skomentuje całą sytuację dopiero gdy w odejdzie z Kazania. Dopóki jednak jest jego zawodnikiem, nie chciałby odpowiadać na takie pytania. Podobnie jak Anderson wspomniał o krytyce, która może go spotkać. - Czegokolwiek bym nie powiedział, to zostanę skrytykowany, więc pozostawię to na razie bez komentarza - zakończył temat.

Gdy Amerykanie pozwalają grać swoim siatkarzom w Rosji, inne nastawienie do takiego wyboru mają Francuzi, lecz w koszykówce. Pod koniec czerwca tamtejsza federacja wysłała zawodnikom powołania na tegoroczne mistrzostwa świata. Ci reprezentanci, którzy mimo napaści na Ukrainę występują w kraju Władimira Putina, na turniej nie pojadą. Nie uchronił ich nawet status gwiazd drużyny narodowej. W Polsce głośno było natomiast o przypadku Macieja Rybusa, który stracił miejsce w reprezentacji i szanse, by pojechać na mundial w Katarze, gdyż zdecydował się nadal grać dla rosyjskich klubów.