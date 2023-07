W środę poznaliśmy pierwszych półfinalistów tegorocznej Ligi Narodów siatkarzy. Awans do najlepszej czwórki wywalczyli Amerykanie, którzy pokonali 3:2 Francuzów, oraz Włosi (3:0 z Argentyną). W czwartek poznamy pozostałe drużyny, które powalczą o medale. Polscy kibice najbardziej czekają na mecz zawodników Nikoli Grbicia.

Polacy zagrają o awans do półfinału Ligi Narodów. Na drodze wielka Brazylia

Polscy siatkarze mają za sobą udaną fazę grupową. Odnieśli dziesięć zwycięstw i ponieśli jedynie dwie porażki, awansując do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Nasi zawodnicy nie sprostali jedynie Serbom i Amerykanom, z którymi przegrali w trzech setach. Pokonali za to mistrzów świata Włochów (3:1) czy Francuzów (3:1), czyli mistrzów olimpijskich. Choć gra Polaków nie zawsze zachwycała, często potrafili wyjść z opresji i pokazywali wolę walki. To z pewnością przyda się podczas walki o medale w gdańskiej Ergo Arenie.

W ćwierćfinale zawodnicy Grbicia zmierzą się z Brazylijczykami, którzy fazę zasadniczą zakończyli z ośmioma triumfami i czterema porażkami. Jedną z nich ponieśli w meczu z Polakami, przegrywając 1:3. Dla "Canarinhos" był to już trzeci z rzędu przegrany mecz z naszą reprezentacją. W ubiegłym roku przegrali 2:3 w półfinale mistrzostw świata, a w Lidze Narodów 1:3. Ostatnie zwycięstwo odnieśli w 2021 roku, wygrywając 3:1 w finale Ligi Narodów. Siatkarze Brazylii będą więc żądni rewanżu, ale Polacy już nie raz udowadniali, że bardzo dobrze prezentują się w meczach przed własną publicznością.

Liga Narodów. Kiedy mecz Polska - Brazylia? Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Brazylia w ćwierćfinale Ligi Narodów odbędzie się w czwartek 20 lipca. Początek meczu w gdańskiej Ergo Arenie zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisję na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Mecz będzie też można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl, oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.