Sroga lekcja. Mistrzowie świata rozbili rywali i awansowali do półfinału Ligi Narodów

W drugim środowym ćwierćfinale Ligi Narodów spotkały się zespoły, które sąsiadowały w grupowej tabeli. Zarówno Włochy, jak i Argentyna wygrały po 9 na 12 meczów w fazie grupowej i zgromadziły po 26 punktów. To jednak ekipa z Europy zajęła czwarte miejsce, wyprzedzając rywali o jedną pozycję i była faworytem ćwierćfinałowego meczu.

Zero problemów i awans do półfinału Ligi Narodów. Włosi pokazali miejsce Argentyńczykom

Już na początku pierwszego seta Włosi udowodnili, dlaczego są zdecydowanymi faworytami. Szybko zyskali przewagę i konsekwentnie budowali ją przez kolejne części partii. Rywale tylko raz zbliżyli się do nich na jeden punkt, ale to jedynie zmotywowało mistrzów świata i doprowadziło nawet do dziesięciu punktów przewagi. Finalnie set zakończył się wynikiem 25:17 dla Europejczyków.

Drugą odsłonę nieźle zaczęli Argentyńczycy, ale ich przebłysk szybko spacyfikowali Włosi. Doprowadzili do remisu 3:3, a później wyszli na prowadzenie 8:3 i konsekwentnie je powiększali. Faworyci atakowali pewnie i dobrze pracowali w bloku, co w decydującą fazę meczu pozwoliło im wejść z prowadzeniem 20:8. Argentynę było stać jedynie na kilka niezłych akcji i finalnie Włosi wygrali seta 25:13.

Po pierwszych dwóch partiach było pewne, że mistrzowie świata nie wypuszczą wygranej z rąk. Prowadzili już od pierwszej piłki i właściwie zorganizowali sobie trening gry w ataku, prezentując rozmaite warianty rozegrania. Szybko uzyskali bezpieczną przewagę 16:6 i bawili się na boisku. Rywali znów nie było stać na zbyt wiele i set zakończył się wynikiem 25:14, a cały mecz 3:0 dla Włochów.

Wygrana zapewniła Włochom awans do półfinału, gdzie czekała reprezentacja USA. Amerykanie ograli w środę Francuzów 3:2 (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9).

Włochy - Argentyna 3:0 (25:17, 25:13, 25:14)