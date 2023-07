Co się stało z Argentyną?! Nawet Włosi się dziwili, jak łatwo im idzie

Gdy mierzyć miały się zespoły z miejsc czwartego i piątego po fazie zasadniczej, wydawało się, że to musi być wyrównany mecz. Cóż, to, co zobaczyliśmy w Gdańsku, nie miało nawet znamion wyrównanej rywalizacji.

Trudno powiedzieć, z czego wynikała tak duża zapaść reprezentacji Argentyny, która przecież miała za sobą bardzo dobrą rundę zasadniczą. Ba, zdobyła w niej dokładnie tyle samo punktów, co jej dzisiejszy rywal - Włochy. Ale na parkiecie tego nie było widać, bo mistrzowie świata nie pozostawili "Albicelestes" żadnych złudzeń.

Nie było elementu, w którym Argentyna wyglądałaby lepiej od Włochów. Italia bardzo dobrze odrzucała swoich przeciwników od siatki, przez co ci nie mogli skorzystać ze swojego największego atutu - rozgrywającego Luciano de Cecco. Włosi blokowali i grali skutecznie wyblokiem, bronili i kontrowali. Argentynie z kolei nie udawało się praktycznie nic. Pokazywały to statystyki. Atak? 44:26 dla Włochów. Blok? 9:4 dla Włochów. Serwis? 5:2 dla Włochów. Argentyna była "lepsza" tylko w elemencie błędów własnych - 17:12.

Drużyna z Ameryki Południowej w żadnym z setów nie potrafiła nawiązać walki z mistrzami świata. Trener Mendez zmieniał kolejnych zawodników, ale zupełnie niczego to nie dawało. Na jego twarzy rysowała się bezradność. Być może wynikało to z problemów zdrowotnych zespołu, o których wspominał przed meczem. Z kwadratu dla rezerwowych nawet nie wszedł atakujący Bruno Lima, który w normalnych okolicznościach z pewnością w takim meczu by wystąpił.

W każdym secie scenariusz był ten sam - Włosi grali swoje, błyskawicznie odskakiwali na kilka punktów i tylko powiększali przewagę. Zwycięstwa w kolejnych partiach do 17, 13 i 14 pokazały o jakiej różnicy klas była mowa. Jedno jest pewne - w sobotnim półfinale ze Stanami Zjednoczonymi drużynie Ferdinando De Giorgiego będzie już znacznie, znacznie trudniej.

Włochy - Argentyna 3:0 (25:17, 25:13, 25:14)

Włochy: Giannelli (4 punkty), Lavia (12), Michieletto (15), Romano (11), Russo (10), Galassi (6), Balaso (libero) oraz Sbertoli.

Argentyna: Koukartsev (6), Loser (10), Vicentin (3), Ramos (3), Palonsky (5), De Cecco, Danani (libero) oraz Martinez (2), Sanchez, Zelayeta (1), Armoa (2).