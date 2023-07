Piękny obrazek na trybunach w Gdańsku. Trenera Amerykanów już to nawet nie dziwi

Francuzi przez pierwsze dwie partie spotkanie wyglądali słabiutko. Przegrali je do 21 i 18, więc byli bardzo blisko szybkiego odpadnięcia z turnieju finałowego w Gdańsku. Otrząsnęli się jednak, a zmiennicy, Jean Patry i Antoine Brizard, doprowadzili ich do walki o zwycięstwo w spotkaniu w tie-breaku. Tam do pewnego momentu gra była wyrównana, ale ostatecznie to Amerykanie wygrali 15:9 i w całym meczu 3:2.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Trener Amerykanów dumny po wygranym tie-breaku. "Odzyskaliśmy odpowiedni rytm"

- Trzeba każdy set rozgrywać oddzielnie, tak to traktować. Zwłaszcza w takim meczu - mówi nam po spotkaniu John Speraw. Dla jego drużyny to drugi awans do półfinału Ligi Narodów z rzędu. Rok temu przegrali w finale z Francuzami, których w środę wyrzucili z rozgrywek.

- Na początku spotkania graliśmy kapitalnie w obronie. Gdy prowadziliśmy 2:0, w kolejnych dwóch partiach zabrakło nam kilku dobrych skończonych ataków, asów. Francja grała świetnie, choć była pod ścianą. Poprawili zagrywkę, a to dało im o wiele więcej pewności siebie i jakości gry. W tie-breaku nie byliśmy w najlepszym miejscu, a i tak udało nam się z tego wyjść i pewnie go wygrać. Jestem z tego bardzo dumny. Już w czwartym secie odzyskaliśmy odpowiedni rytm i pozostaliśmy przy nim do końca spotkania - opisuje szkoleniowiec Amerykanów.

Nie ma N'Gapetha, nie ma półfinału. Amerykanie w tie-breaku pokazali klasę

Piękny obrazek na trybunach Ergo Areny. Ale trenera Amerykanów już to nie dziwi

Z dobrej strony poza Amerykanami i Francuzami pokazali się także polscy kibice. Według oficjalnego raportu na meczu było 5398 fanów. Wypełnili zatem około połowy dostępnych miejsc Ergo Areny - maksymalnie może w niej zasiąść ponad 11 tysięcy widzów, ale układ hali przystosowany do finałów Ligi Narodów sprawia, że jest ich nieco mniej - około 10 tysięcy. Wynik ze środy, biorąc pod uwagę, że nie było meczu z udziałem reprezentacji Polski, może naprawdę cieszyć.

John Speraw nie był jednak zdziwiony, bo już przed turniejem był przekonany, że właśnie tego doświadczy w Polsce. - Z kibicami jest tak, jak się spodziewałem, gdy tu przyjeżdżałem. Jeśli jesteś w Polsce, wszyscy kochają siatkówkę. Nawet jeśli nie grają Polacy. Fani zawsze są tu świetni i cieszę się, że przyszli tak licznie - wskazuje szkoleniowiec.

Thriller w Lidze Narodów. Ten mecz przejdzie do historii. Wystarczył jeden gest [WIDEO]

Francja jeszcze cztery lata temu grałaby dalej. "Myślę, że każdy woli grać fazę play-off"

Francja może żałować, że w Lidze Narodów nie ma już dłużej formatu Final Six. Do 2019 roku w trakcie ostatecznych rozstrzygnięć rozgrywało się jeszcze fazę grupową i nawet w przypadku porażki w pierwszym spotkaniu pozostawała jeszcze szansa, że dany zespół awansuje do półfinału.

Trenerowi Amerykanów obecny format jednak bardzo pasuje. - Wolę takie rozwiązanie i myślę, że każdy woli grać fazę play-off. Intensywność prawdziwego ćwierćfinału wcześniej trafiała się tylko na igrzyskach i mistrzostwach świata, choć tam mamy jeszcze 1/8 finału, więc jeszcze inny system. I granie tak, jak teraz w Lidze Narodów ma dla mnie najwięcej sensu. To chcemy widzieć - ocenia Speraw.

Liga Narodów. Kiedy grają polscy siatkarze? Polska - Brazylia [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Rywalem Amerykanów w półfinale będzie lepszy z pary Włochy - Argentyna. Spotkanie przewidziano na sobotę. - Nie mam wymarzonego przeciwnika, z zaciekawieniem obejrzę drugi ćwierćfinał. Z kim byśmy nie zagrali, to będzie znakomity przeciwnik - przekonuje Speraw. - Teraz mamy dwa dni spokoju, a na turnieju tego typu to już całkiem dużo czasu. Aaron Russel jest chory, chcemy, żeby teraz wyzdrowiał. Mamy nadzieję, że w dobrej formie przystąpimy do półfinału - dodaje trener.