Niezwykła historia na młodzieżowych ME. 12-latka podbija turniej U-17

W dniach 11-23 lipca w Węgrzech i Serbii rozgrywane są mistrzostwa Europy dziewcząt do lat 17. Nie brakuje na nich reprezentacji Polski, która zakończy je niestety na fazie grupowej. Polki po siedmiu meczach zanotowały bilans czterech wygranych i trzech porażek, co pozwoliło im na zajęcie trzeciego miejsca. Pierwsze dwa należą do Chorwacji oraz Włoch i to te drużyny zagrają w półfinale imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Polskie drużyny poznały rywali w Lidze Mistrzów. Szykują się wielkie widowiska

12-letnia Bianca Cucu hurtowo zdobywa punkty na mistrzostwach Europy U-17

W zawodach wzięła także udział młodzieżowa reprezentacji Rumunii. Okazały się one jedną z najsłabszych drużyn, która w swojej grupie zajmuje ostatnie miejsce z dwiema wygranymi i czterema porażkami na koncie. Rumunkom został jeszcze jeden mecz z Belgią, który może pozwolić im zająć wyższe miejsce w grupie na koniec rozgrywek.

To, co jednak wyróżnia reprezentację Rumunii do lat 17, to obecność urodzonej 4 grudnia 2010 roku Bianki Cucu. Zawodniczka CSS Buza uchodzi za jeden z największych siatkarskich talentów w kraju, a w ostatnim czasie zdobyła juniorskie mistrzostwo Rumunii i w samych rozgrywkach została wybrana najlepszą zawodniczką.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ta zmiana dała Polkom upragniony, wielki sukces. Stysiak ujawnia

Chociaż ma zaledwie 12 lat i siedmiu miesięcy, to Cucu jest ważną częścią drużyny Rumunii. Mierząca 182 cm przyjmująca w wygranym 3:2 meczu z Węgrami zdobyła 16 punktów, notując 32 proc. skuteczności w ataku i 30 proc. pozytywnego przyjęcia. Z kolei w przegranym 1:3 meczu z Niemkami również na swoim koncie zaliczyła 16 punktów, ale już przy 45 proc. skuteczności. We wtorkowej wygranej z Francją 3:1 wywalczyła 11 punktów, a jej skuteczność wyniosła 34. proc. Patrząc na młody wiek Cucu wydaje się, że w przyszłości śmiało będzie mogła grać w dobrym europejskim klubie.