Liga Narodów. Kiedy grają polscy siatkarze? Polska - Brazylia [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

W środę 19 lipca w gdańskiej Ergo Arenie rozpocznie się turniej finałowy tegorocznej Ligi Narodów. Polscy kibice będą musieli poczekać na mecz reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia, ale za to czekają ich mecze Stanów Zjednoczonych z Francją oraz Włoch z Argentyną.

Polska zmierzy się z Brazylią w ćwierćfinale Ligi Narodów. W tym roku już ich ograli

Biało-Czerwoni w fazie zasadniczej tegorocznej Ligi Narodów zajęli trzecie miejsce, notując przy tym dziesięć zwycięstw przy dwóch porażkach. Gra polskich siatkarzy nie zawsze zachwycała, ale w większości przypadków pozwoliła osiągnąć zadowalające wyniki. Teraz jednak czeka już ich mecz w turnieju finałowym, a tu nie ma miejsca na błędy.

Rywalem Polaków w ćwierćfinale będzie reprezentacja Brazylii, która jeszcze kilka ładnych lat temu wydawała się zmorą nie do przejścia, ale te czasy na szczęście minęły. Teraz to polscy siatkarze są postrachem swoich rywali, co pokazali już w tym roku, gdy w mecz grupowym pokonali Brazylię 3:1.

Pozostaje mieć nadzieję, że siatkarze Grbicia ograją rywali z Ameryki Południowej i w kolejnym meczu, już półfinałowym, zmierzą się z lepszą drużyną z pary Japonia - Słowenia.

Liga Narodów. Polska - Brazylia. Kiedy grają polscy siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Brazylia w ćwierćfinale Ligi Narodów odbędzie się w czwartek 20 lipca. Początek meczu w gdańskiej Ergo Arenie zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisję na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie będzie też można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Relację tekstową na żywo będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.