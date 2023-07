Bomba transferowa w Plus Lidze. Reprezentant Polski ma nowy klub

Norbert Huber doznał poważnej kontuzji w połowie maja zeszłego roku, przez co nie mógł pomóc ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle w decydującej części sezonu, a także nie pojechał na mistrzostwa świata z kadrą Nikoli Grbicia. Środkowy wrócił do gry pod koniec grudnia 2022 r., a w poprzednim sezonie zagrał łącznie w 16 meczach. ZAKSA skończyła sezon z wicemistrzostwem Polski, przegrywając w finale play-offów z Jastrzębskim Węglem. Ostatecznie Huber zdecydował się nie przedłużać umowy z klubem z Kędzierzyna-Koźla.

Reprezentant Polski zmienia klub. Z wicemistrza do mistrza kraju

Okazuje się, że Huber będzie kontynuował karierę w Jastrzębskim Węglu. Środkowy reprezentacji Polski podpisał roczną umowę z mistrzami kraju. - Podpisałem kontrakt z Jastrzębskim Węglem, ponieważ w sezonie przedolimpijskim chciałem grać w drużynie mocnej, złożonej z zawodników o wysokim potencjale sportowym, która będzie grać o wysokie cele i być w klubie, w którym poprzeczka będzie wysoko zawieszona - komentował Huber po podpisaniu kontraktu.

Plotki o transferze Hubera do Jastrzębskiego pojawiały się już na początku tego roku, konkretniej w "Przeglądzie Sportowym". Huber ma tworzyć podstawową parę środkowych z Jurijem Gładyrem. - Bez wątpienia Norbert to ogromne wzmocnienie naszego zespołu. To zawodnik o ugruntowanej, bardzo mocnej pozycji w lidze. Na swojej pozycji jest siatkarzem kompletnym. Jestem przekonany, że pod względem siatkarskim wniesie wiele dobrego do naszej drużyny i bardzo cieszę się z pomyślnej finalizacji tego transferu - dodaje Adam Gorol, prezes JW.

Huber grał dla ZAKSY od 2021 roku i wygrał z nią mistrzostwo Polski, krajowy puchar i dwa puchary Ligi Mistrzów. Wcześniej środkowy grał w barwach PGE Skry Bełchatów, Cerradu Czarnych Radom czy AKS Resovii. Wcześniej do Jastrzębskiego trafił Mateusz Jóźwik (LUK Lublin) oraz Jean Patry (Power Volley Milano). Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się w drugiej połowie października. Jastrzębski Węgiel zacznie rozgrywki od wyjazdowego starcia z PSG Stal Nysą.