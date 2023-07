Polki rozbiły bank. Tyle dostaną za sukces w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski siatkarek okazała się jedną z największych rewelacji zakończonej w nocy z niedzieli na poniedziałek Ligi Narodów. Co prawda, zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego przegrały w półfinale z Chinkami 0:3, jednak w meczu o trzecie miejsce po niezwykle zaciętym starciu pokonały reprezentantki Stanów Zjednoczonych po tie-breaku 3:2 i zdobyły brązowy medal. Podium w takim turnieju to wielkie osiągnięcie, także pod względem finansowym.

Reprezentantki Polski zarobiły fortunę. Milionowa kwota

Co ciekawe, Polki wywalczyły pierwszy w historii medal w rozrywkach Ligi Narodów. Ostatnim krążkiem, jaki zdobyły nasze siatkarki był brąz na mistrzostwach Europy z 2009 roku. Wtedy to nasze zawodniczki pokonały w Łodzi Niemki 3:0 (25:16, 25:19, 25:23), więc na tak wielkie osiągnięcie czekaliśmy aż 14 lat. Trzecie miejsce w tegorocznej edycji LN zapewni siatkarkom Lavariniego mnóstwo dodatkowych punktów do rankingu FIVB, ale i również mnóstwo pieniędzy.

Nowa twarz polskich siatkarek. Lavarini tylko stał i bił im brawo. Ten medal to dopiero początek

Okazuje się, że reprezentacja Polski siatkarek za zdobyty brąz w meczu ze Stanami Zjednoczonymi zarobi aż 300 tys. dolarów. Za pierwszą fazę turnieju na konto naszych zawodniczek spłynęło jeszcze 100 tys. dolarów, co w sumie daje kwotę 400 tys. dolarów. W przeliczeniu na złotówki Polki zgarną niecałe 1,6 mln złotych na cały zespół.

Nagrody finansowe za siatkarską Ligę Mistrzów:

Zwycięzca: 1,000,000 dolarów

Finalista: 500,000

3. miejsce: 300,000

4. miejsce: 180,000

5. miejsce: 130,000

6. miejsce: 85,000

7. miejsce: 65,000

8. miejsce: 40,000

Polki mają igrzyska na wyciągnięcie ręki. Bardzo dobra sytuacja

W porównaniu do innych międzynarodowych turniejów Liga Narodów to najkorzystniejsze rozgrywki pod względem finansowym. Turczynki, które w tym roku wygrały zawody zarobią okrągły milion dolarów. Za zwycięstwo we wspomnianych mistrzostwach Europy drużyna otrzymuje o połowę mniej, a w przypadku zdobycia tytułu mistrza świata kwota ta wynosi jedynie 200 tys. dolarów.