Chwile grozy w meczu polskich siatkarek. Mina Amerykanek mówi wszystko [WIDEO]

W niedzielę reprezentacja Polski siatkarek pokonała Amerykanki 3:2 w spotkaniu o trzecie miejsce Ligi Narodów. Nasze zawodniczki pierwszy raz stanęły na podium rozgrywek, dlatego ich radość była ogromna. Starcie z mistrzyniami olimpijskimi kosztowało Polki mnóstwo sił, a niektóre sceny z meczu były naprawdę przerażające.

Zdarzenie Stysiak i Wenerskiej mrozi krew w żyłach. Amerykanki tylko patrzyły

Na początku czwartego seta byliśmy świadkami chwil grozy. Wenerska wybroniła atak rywalek, a gdy Stysiak próbowała dobiec do odbitej piłki, zawodniczki mocno zderzyły się głowami. 22-letnia przyjmująca upadła na parkiet i zaczęła łapać się za szyję, co wyglądało bardzo niebezpiecznie.

– Znów niebezpieczna sytuacja. Znów niebezpieczny upadek. Zamilkły nawet Amerykanki, bo tam doszło do bezpośredniego zdarzenia. Przepraszam za kolokwializm, "przytkało" Magdalenę Stysiak w okolicach mostka po zdarzeniu z Katarzyną Wenerską. Ale pokazuje, że wszystko jest w porządku – mówił komentator Polsatu.

Na szczęście po kilkudziesięciu sekundach Stysiak doszła do siebie i ze łzami w oczach wróciła do gry. Co prawda Amerykanki wygrały tego seta, ale w tie-breaku reprezentacja Polski stanęła na wysokości zadania, wygrywając 17:15. Niewątpliwe najlepszą zawodniczką w meczu była Stysiak, która zdobyła aż 23 punkty – najwięcej spośród wszystkich na boisku.

– Nigdy wcześniej nie wywalczyłyśmy medalu Ligi Narodów. Bardzo dziękuję i gratuluję Amerykankom, bo walczyły do końca. Ale my dziś pokazałyśmy, że gramy jak zespół i to było kluczem do zwycięstwa i medalu. Jestem szczęśliwa, bo bardzo ciężko pracowałyśmy, by się tutaj znaleźć. Po prostu bardzo tego chciałyśmy. Po ostatniej piłce emocje z nas opadły, zrobiłyśmy coś niesamowitego – przyznała zawodniczka w pomeczowym wywiadzie.