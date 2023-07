Szokujący transfer. Zamienił PlusLigę na Rosję. "A lubiłam go"

Jingyin Zhang z chińskiego Zhejiang Sports Lottery do Trefla Gdańsk przyszedł w styczniu tego roku i grał tam aż do końca czerwca. Siatkarz może pochwalić się dobrymi statystykami, bowiem w 13 rozegranych meczach PlusLigi zdobył aż 105 punktów.

Zhang zagra w Rosji. Został nowym graczem Biełogorie Biełgorod

Przyjście Zhanga do Trefla było naprawdę dużym wydarzeniem, a w prezentacji nowego zawodnika brał udział m.in. konsul generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Fan Xiaodong.

Jego transfer był elementem współpracy pomiędzy polskim a chińskim związkiem siatkarskim, o czym wówczas opowiadał były prezes Polskiego Związki Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski. - Po odejściu od projektu z Francuzami, Chińczycy szukali nowego rozwiązania, w jaki sposób można przygotować reprezentację do igrzysk w Paryżu. A kto jest w tym najlepszy? Polacy. Polska federacja. Chińczycy zwrócili się do mnie, nawiązaliśmy bliską relację, w PlusLidze i naszym Związku zostało to dobrze przyjęte, wobec czego powstał wstępny kontrakt między nami a chińską federacją na przyjęcie tamtejszych zawodników do naszej ligi - mówił.

Zhang bardzo przyczynił się do awansu Trefla do fazy play-off PlusLigi. Z dobrej strony pokazał się również w ostatnich rozgrywkach Ligi Narodów. 24-latek był wyróżniającą się postacią w reprezentacji Chin, która zajęła ostatnie, 16. miejsce w tabeli. Po zakończeniu sezonu w Polsce Zhang wrócił do Chin. Nie zawita tam jednak na długo, gdyż już znalazł sobie nowy klub za granicą, którym będzie rosyjskie Biełogorie Biełgorod.

Tematem numer jeden przy okazji tych przenosin jest oczywiście polityka. Chociaż Chiny mają zupełnie inne stosunki z Rosją od państw europejskich, to w związku z wojną w Ukrainie transfer Zhanga i tak wielu szokuje. "Obrzydliwe. A lubiłam go" - pisze użytkowniczka Twittera.

Taki ruch może dziwić też z innego powodu. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę kluby z państwa Władimira Putina zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek. Zaskakuje więc taki wybór Zhanga, który przechodząc do Biełgorodu pozbawił się tym samym szans na grę w innych zawodach niż te ligowe.