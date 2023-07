Tyle polskie siatkarki zarobią za największy sukces od lat. Konkretna kwota

Polskie siatkarki znakomicie zaprezentowały się w fazie grupowej Ligi Narodów. Wygrały dziesięć spotkań i poniosły jedynie dwie porażki, co pozwoliło im zakończyć tę fazę na pierwszej lokacie. W ćwierćfinale zawodniczki Stefano Lavariniego pokonały 3:1 Niemki i zameldowały się w najlepszej "czwórce" rozgrywek. Niestety na awans do finału muszą poczekać przynajmniej do następnego roku.

Polskie siatkarki zagrają o ogromną premię. Mowa o ponad milionie złotych

Polki w półfinale zmierzyły się z Chinkami, które w fazie grupowej pokonały 3:0. Tym razem to Azjatki od początku dyktowały warunki, a nasze zawodniczki nie były w stanie dotrzymać im kroku. W rezultacie przegrały 0:3 (18:25, 23:25, 23:25) i w niedzielę powalczą o brązowy medal.

Chociaż zawodniczki Lavariniego nie zdołały awansować do historycznego finału, powinny być zadowolone z i tak świetnego wyniku. Oprócz ogromnej sympatii kibiców zapewniły sobie również spory zastrzyk gotówki. Każda drużyna za zwycięstwo w fazie grupowej otrzymała bowiem 9,500 dolarów (37,5 tys. złotych), a za porażkę połowę tej kwoty (prawie 17 tys. złotych). Tym samym już w fazie grupowej Polki wywalczyły około 410 tysięcy złotych.

Polskie siatkarki poznały rywalki w walce o brąz. Szansa na wielki rewanż

Kwota ta zwiększy się o dorobek wywalczony w fazie pucharowej. Wszystko będzie zależało od rezultatu meczu o brąz, w którym polskie siatkarki zmierzą się z Amerykankami. W przypadku zwycięstwa i wywalczenia miejsca na podium dorobek Polek zwiększy się o 300 tys. dolarów, czyli niespełna 1,2 miliona złotych. Porażka i zajęcie czwartego miejsca będzie z kolei oznaczać nagrodę w wysokości 180 tys. dolarów (713 tys. złotych).

W wielkim finale zmierzą się reprezentacje Chin i Turcji, które oprócz złotego medalu mogą wywalczyć sowitą premię. Mowa bowiem o milionie dolarów (niespełna 4 mln złotych), który powędruje do zdobywczyń złotego medalu. Druga drużyna rozgrywek wzbogaci się z kolei o 500 tys. dolarów (niespełna 2 mln złotych).

Oprócz premii dla drużyny zostaną przyznane również nagrody indywidualne. MVP turnieju finałowego wzbogaci się o 30 tys. dolarów (prawie 119 tys. złotych), natomiast każda zawodniczka wybrana do drużyny marzeń otrzyma 10 tys. dolarów (ponad 39,5 tys. złotych).

Polki przed szansą na historyczny wyczyn. Marzyliśmy o tym od ponad 70 lat

Polki zagrają z Amerykankami o brązowy medal Ligi Narodów w niedzielę 16 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.