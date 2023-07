Znamy wszystkich półfinalistów Ligi Narodów. Na kogo trafi Polska?

Polskie siatkarki już teraz odniosły nieprawdopodobny sukces w Lidze Narodów. Zostały objawieniem turnieju wygrywając fazę zasadniczą. W 12 meczach poniosły tylko dwie porażki. 13. spotkaniem był środowy ćwierćfinał z Niemkami, w którym znów triumfowały 3:1. Teraz rywalizacja toczyć się będzie o medale.

Polska zagra o medal siatkarskiej Ligi Narodów kobiet. Z kim następny mecz?

Do turnieju finałowego w amerykański Arlington przystąpiło osiem najlepszych drużyn z 16, jakie występowały w fazie zasadniczej. Pary ćwierćfinałowe ustalono wedle prostej zasady. Pierwszy zespół w tabeli grał z ósmym, drugi z siódmym, trzeci z szóstym, a czwarty z piątym. Tym sposobem Polska trafiła na reprezentację Niemiec. A z kim przyjdzie jej rywalizować w półfinale?

Niemieckie media po meczu z Polską. "Widać było po nich ulgę"

O tym zadecydowało starcie czwartych Chinek z piątą Brazylią. Choć to Azjatki były wyżej rozstawione, to siatkarkom z Ameryki Południowej bukmacherzy dawali więcej szans na zwycięstwo. Niespodziewanie 3:1 triumfowały jednak Chinki i to z nimi zagra ekipa Stefano Lavariniego w sobotę 15 lipca o godz. 23:00.

Znamy godzinę półfinału polskich siatkarek. Jest potwierdzenie od FIVB

Oto wszyscy półfinaliści Ligi Narodów. Tak wygląda drabinka

Bez względu na wynik potem czekać nas będzie jeszcze jedno spotkanie - finał lub mecz o trzecie miejsce. W nim Biało-Czerwone spotkają się ze Stanami Zjednoczonymi lub Turcją. Amerykanki ograły Japonię 3:1, a Turczynki bez straty seta zwyciężyły z mistrzyniami Europy - Włoszkami.

Mecz o trzecie miejsce planowany jest na niedzielę 16 lipca na godz. 21:00 polskiego czasu. Z kolei finał odbędzie się w poniedziałek 17 lipca 30 minut po północy, o ile nie przedłuży się pierwsze spotkanie. Medal z jakiegokolwiek kruszcu byłby dla Polek historycznym sukcesem, gdyż jak dotąd nie zdobyły go w tej imprezie ani razu, ani w turnieju Grand Prix (bo pod taką nazwą funkcjonował do 2017 r.).

Liga Narodów 2023: drabinka:

Ćwierćfinały:

Polska 3:1 Niemcy

3:1 Niemcy Brazylia 1:3 Chiny

USA 3:1 Japonia

Turcja 3:0 Włochy

Półfinały:

Polska - Chiny (15 lipca, 23:00)

- Chiny (15 lipca, 23:00) USA - Turcja (16 lipca, 2:30)

Mecz o trzecie miejsce 16 lipca, 23:00

Finał 17 lipca, 0:30