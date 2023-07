Oni wiedzą, jak ogłaszać transferowe hity. Wielki powrót do Polski po roku

Kibice siatkówki emocjonują się obecnie występami obu reprezentacji w Lidze Narodów. W ligach jest to natomiast czas na kompletowanie zespołów na kolejny sezon. W czwartek o następnym wzmocnieniu poinformował piąty zespół poprzednich rozgrywek Tauron Ligi. Sposób ogłoszenia nowej zawodniczki był bardzo nietypowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Mistrzowskie ogłoszenie transferu przez Chemika, wzmocnienie w ataku

Najnowszym nabytkiem zespołu z Polic została atakująca Bruna Honorio. Chemik wykazał się sporą kreatywnością i przed oficjalnym ogłoszeniem pozyskania Brazylijki dostarczył kibicom trochę rozrywki. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się nagranie, na którym pojawia się dobrze znane okienko, w którym trzeba potwierdzić, że nie jest się robotem.

Zadaniem było wskazanie wszystkich zawodniczek Chemika. Początkowo wybrano środkową Igę Wasilewską i nową libero zespołu, Martynę Grajber-Nowakowską, jednak odpowiedź ta była nieprawidłowa. Dopiero po zaznaczeniu dodatkowo Honorio udało się "przejść weryfikację". Na końcu nagrania pojawił się wideo "Witaj, Bruna".

Honorio wraca do Tauron Ligi po rocznej przerwie. Ma za sobą trudne momenty

Honorio jest znana polskim kibicom. W sezonie 2021/22 reprezentowała barwy rzeszowskiego Developresu, a wcześniej była zawodniczką Radomki Radom. Przed przeprowadzką do Polski trzy lata spędziła brazylijskim Minas Tenis Clube, gdzie przez dwa sezony grała pod okiem Stefano Lavariniego. W tym czasie przeszła przez piekło, związane z operacją guza serca, o czym opowiedziała w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

- Odkąd dowiedziałam się, że miałam guza na sercu, sporo wycierpiałam. Przeszłam przez to jednak szybko, a klub był ze mną przez cały czas. Bardzo wcześnie mogłam przejść zabieg i przez to przyspieszył się także mój powrót na boisko. Zostałam w Brazylii na kolejny rok i potem postanowiłam przenieść się do Europy, a w efekcie do Radomki - powiedziała.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wicemistrzynie świata stały i łapały się za głowy. Rywalki straszą Polki przed półfinałem

Honorio poprzedni sezon spędziła w brazylijskim Flamengo, ale jak zapewniała, bardzo dobrze czuła się w polskiej lidze. - To coś niesamowitego. Wiem, że ja zostawiłam część siebie, grając w obu klubach. Jestem też im wdzięczna, bo pozwoliły mi znowu wejść na wyższy poziom - zapewniła.