Wicemistrzynie świata stały i łapały się za głowy. Rywalki straszą Polki przed półfinałem

Porażkę Brazylii z Chinami w ćwierćfinale trzeba nazwać sensacją tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. Szósta drużyna ostatnich mistrzostw świata przegrała z ich srebrnymi medalistkami, szósty zespół na świecie według rankingu FIVB ograł ten zajmujący trzecie miejsce.

Historia ich bezpośrednich spotkań nakazywała jednak mieć wątpliwości, czy to Brazylijki są wyraźnymi faworytkami tego meczu: w ostatnich dziesięciu meczach bilans był równy dla obu drużyn - po 5 zwycięstw. Jednak w Brazylii na pewno dobrze pamiętają, jak Chinki pozbawiły ich drużynę brązowego medalu mistrzostw świata w 2018 roku. I teraz zawodniczki trenera Cai Bina zaskoczyły w podobny sposób.

Chinkom działało wszystko. Brazylijki miały tylko jedną pewną broń

Ci, którzy pamiętali grę Chinek z bardzo nieudanego dla nich turnieju Ligi Narodów w Hongkongu sprzed kilku tygodni, pewnie spodziewali się, że Brazylijki sobie z nimi poradzą. Może nie bez problemów, ale nawet jeśli będą się musiały męczyć, to wygrają. Tymczasem po wielu akcjach siatkarki trenera Ze Roberto tylko stały i trzymały się za głowę, zastanawiając się, jak mogą popełniać tyle prostych błędów i grać tak słabo. Ich jedyną pewną bronią była Gabi. Ale nawet jedna z najlepszych przyjmujących na świecie nie mogła pomóc drużynie, która poza nią nie miała w zasadzie niczego. Może nieco dobrej gry środkowych, w tym Thaisy i efektowne obrony. To jednak nie wystarczyło na Chinki.

Po ich stronie działało wszystko. Gra była dynamiczna, a zespół zgrany i funkcjonujący świetnie w niemal każdym elemencie na boisku. W bardzo mądrze zarządzanym ataku dominowały skrzydłowe Li Yingying (16 punktów) i Gong Xiangyu (14 punktów), w bloku Chinki zmiażdżyły rywalki aż 15:6, a do tego trzeba dodać świetną grę ze środkowymi po dobrym przyjęciu zagrywki i pracę w obronie. Rywalki Polek w półfinale urządziły sobie pokaz własnych atutów i chyba chciały je postraszyć. Udało się, pogroziły palcem im i każdemu, kto chciał je przed sobotą zlekceważyć. A same Polki oglądały część meczu w hali i zapewne, choć bez niepotrzebnego niepokoju przed swoim meczem, momentami z uznaniem kiwały głowami.

Dla Brazylii taki wynik spotkania to pewnie spory szok. W końcu odpadnięcie z Ligi Narodów w ćwierćfinale oznacza, że po raz pierwszy od 16 lat zabraknie ich w strefie medalowej tej imprezy. A to przecież jej najbardziej utytułowany zespół - z dwunastoma złotymi, ośmioma srebrnymi i dwoma brązowymi medalami w dorobku.

Za to dla Chinek to powrót do półfinału rozgrywek po czteroletniej przerwie. Z Polkami powalczą o pierwszy finał od 10 lat i pierwszy złoty medal od aż 20. Dla kadry Stefano Lavariniego, która jako pierwsza od 55 lat będzie grała o medal imprezy rangi światowej w siatkówce kobiet dla Polski to zapas doświadczenia, z którym nie mogą się równać. W tym porównaniu przegrywają na starcie.

Chinki już raz przegrały z Polkami. Ale teraz są w gazie

W bezpośrednim spotkaniu może się jednak wydarzyć wiele. Choć w historii ostatnich meczów z Chinkami dominują porażki, to w tegorocznej Lidze Narodów Polki już je pokonały. I to 3:0. Teraz to jednak silniejszy, zespół, które niedociągnięcia z tamtego okresu przepracował i jest w gazie. Z jednej strony, kto wie, czy nie łatwiej Polkom byłoby zatrzymać renomowane i utytułowane Brazylijki z jedną, wielką Gabi, niż tak rozpędzone Chinki. Z drugiej, to wciąż cenne doświadczenie i gra z jednym z najlepszych zespołów na świecie.

Zwycięstwo będzie zapewne najcenniejszym za kadencji trenera Stefano Lavariniego. Tego chciałyby pewnie i zawodniczki, bo w końcu za każdym razem mówią o chęci sięgania po najwyższe cele. Te nigdy nie były tak blisko jak teraz. Początek półfinałowego meczu z Chinkami w Arlington zaplanowano na godzinę 23 w sobotę.