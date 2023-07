Ogromna sensacja w Lidze Narodów. Polki poznały rywalki w półfinale

Polskie siatkarki wygrały fazę zasadniczą Ligi Narodów i awansowały do play-offów. W ćwierćfinale pokonały 3:1 Niemki i oczekiwały na półfinałowego rywala. Wyłonił go mecz pomiędzy Chinkami i Brazylijkami, odpowiednio piątą i czwartą drużyną po pierwszej fazie. Większe szanse dawano zawodniczkom z Ameryki Południowej, aktualnym wicemistrzyniom świata oraz trzeciej drużynie rankingu FIVB (Chinki są szóste).

Polskie siatkarki poznały rywalki w półfinale Ligi Narodów. Zagrają z Chinkami

Na początku pierwszego seta Chinki grały skuteczniej od Brazylijek. Dzięki temu wyszły na kilkupunktowe prowadzenie, ale potem przeciwniczki zaczęły odrabiać straty. Kluczowa była końcówka, w której Azjatki przy stanie 17:17 zdobyły cztery punkty z rzędu, a potem utrzymały przewagę i wygrały 25:21.

W drugiej partii dominacja Chinek stała się jeszcze wyraźniejsza. Co prawda początkowo musiały gonić rywalki, lecz od wyniku 5:5 zdecydowanie przejęły inicjatywę. Zyskały nawet sześciopunktową przewagę i do końca kontrolowały przebieg seta, którego wygrały 25:20.

Brazylijki pokazały charakter. Uratowały set, ale to było za mało

Azjatycki zespół kontynuował dobrą passę w trzeciej partii i błyskawicznie wyszedł na sześciopunktowe prowadzenie. Jednak Brazylia nie poddała się i po kapitalnej serii doprowadziła do remisu. Potem przejęła inicjatywę, zaczęła punktować i dzięki skutecznej grze w końcówce triumfowała 25:20. To była szansa dla Brazylijek, by liczyć się w grze o półfinał Ligi Narodów.

Czwarty set początkowo miał podobny scenariusz jak poprzedni. Chinki wyszły na kilkupunktowe prowadzenie, lecz Brazylijki najpierw je dogoniły, a potem przegoniły. Różnica była taka, że tym razem gra toczyła się punkt za punkt, dopiero w samej końcówce Azjatki zdobyły ważne dwa punkty i zyskały przewagę. Ostatecznie wygrały 25:23.

Brazylia - Chiny 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 23:25)



Tym samym to Chinki będą rywalkami Polek w walce o finał Ligi Narodów. Oba zespoły spotkały się w fazie zasadniczej, wtedy polskie siatkarki zwyciężyły 3:0 (25:20, 25:23, 25:22). Spotkanie półfinałowe zostanie rozegrane w sobotę 15 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego.