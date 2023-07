Znamy godzinę półfinału polskich siatkarek. Jest potwierdzenie od FIVB

Dla Polek półfinał tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów siatkarek jest pierwszym w historii w tego typu rozgrywkach. Dzięki wygranej 3:1 z Niemkami staną także przed pierwszą od 55 lat okazją na medal imprezy rangi światowej po brązowym medalu igrzysk w Meksyku w 1968 roku.

Długo nie było oficjalnego potwierdzenia, kiedy Polki rozegrają swoje spotkanie w Arlington w Teksasie. Po zwycięstwie Amerykanek, drużyny gospodarza turnieju finałowego, wydawało się, że to oczywiste, że USA będzie chciało grać jako drugie w sobotę - w półfinale o godzinie 19:30 czasu lokalnego, a 2:30 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Bo to lepsza pora dla telewizji i gospodarz turnieju zawsze woli zamykać dzień w hali.

FIVB nie zamieszczało jednak informacji w tej sprawie, trudno było ją także usłyszeć od działaczy. Być może trwały jeszcze dodatkowe ustalenia? Najważniejsze, że teraz wszystko już jest jasne: Polki swój półfinał rozpoczną w sobotę o 23:00 czasu polskiego (16:00 czasu lokalnego w Arlington).

Kto będzie rywalem Polek? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy po zakończeniu pierwszego z czwartkowych ćwierćfinałów - Brazylijek z Chinkami. Niespodziewanie to Chinki pokonały wicemistrzynie świata 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:23) i to one staną na drodze kadry Lavariniego do pierwszego meczu o medal, odkąd Włoch objął reprezentację Polski.

Drugi półfinał to starcie USA z lepszym z pary Włochy - Turcja. Zaplanowano je o 2:30 czasu polskiego w nocy z soboty na niedzielę. Finał i mecz o trzecie miejsce rozegrane zostaną w niedzielę. Brązowego medalistę Ligi Narodów wyłoni mecz o 21 czasu polskiego, a zwycięzcę rozgrywek poznamy po spotkaniu o 0:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek.